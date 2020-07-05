洪災爆發被圍困！孕婦躺輪胎「2公尺水上」產男嬰　暖心一幕網泛淚

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸南方連日降下暴雨災情嚴重，在患難之際也發生令人暖心的事。雲南昭通鎮雄縣因暴雨引發山洪，一名臨盆產婦被洪水圍困，醫生和村民只好有用輪胎作浮床，幫助孕婦在2公尺深的水上，成功生下一名男嬰！產婦有感分娩過程艱險，故把兒子取名為「水生」。

▲當地爆發嚴重洪水 。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，雲南昭通市鎮雄縣連日大雨，臨河而建的伍德鎮更暴發洪水，公路被淹沒、電力中斷，積水最深達3公尺。鎮上一名孕婦出現早產跡象，必須馬上送院救治，但救護車因道路嚴重積水，只能停泊在距離孕婦所在衛生院1公里外的大橋上，無法入村接載。

為了把孕婦送上救護車，當地義務巡邏隊提議以車胎轉運，現場醫生原本不同意，後來因情況緊急，決定親自運送以便監察產婦狀況。最後，大家合力將擔架綁在輪胎內膽，並讓孕婦平躺，然後在水中推行。

▲孕婦在眾人幫助下，順利產下男嬰 。（圖／翻攝自秒拍）

這條生命之舟緩慢前進，儘管到救護車只有短短幾百公尺，但在洪水中都變得寸步難行。突然，產婦出現分娩現象，醫生馬上在輪胎上為她接生，最後生下一名男嬰。母子送院後情況良好，產婦有感分娩過程艱險十分，故把兒子取名為「水生」。

消息傳出後，網友紛紛表示感動，「母子平安太好了，萬幸啊」、「辛苦了」、「一定要健康快樂的長大啊」、「不平凡的孩子 一出生就經歷大風大浪 願你一生平安健康」、「溫暖在人間，真暖啊這樣的新聞」、「平安就好，福氣在後頭」。