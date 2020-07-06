英媒：中國可能7年前就發現新冠病毒　「礦工嚴重肺炎死亡」樣本藏武漢實驗室

▲起源未定的新冠病毒，在2020年衝擊全球各國。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒（COVID-19）起源至今眾說紛紜，且回溯病毒出現時間越來越早；《星期日泰晤士報》指出，2013年一批送往武漢實驗室的病毒株，和新冠病毒極為相似，代表中國政府很可能早在7年前就已經得知此事，只是選擇不對外透露。

報導指出2013年中國雲南一處銅礦場，有6名礦工負責清除礦場內的蝙蝠糞便，之後皆被確診嚴重的肺炎；一名解放軍軍醫的上級軍官在急診部門負責治療這些礦工，據軍醫轉述，其中3人不幸喪生，最有可能的死因就是由蝙蝠傳人的冠狀病毒所致。

▲鑒於病毒從武漢爆發，加上相關線索，外界高度懷疑是武漢實驗室外洩病毒所致。（示意圖／路透）

報導接著指出，該處雲南礦場也正是中國病毒學家、武漢病毒研究所的冠狀病毒專家石正麗，長期進行研究的對象。「蝙蝠女」石正麗在今年2月的報告中描述新冠病毒，和在雲南發現的「RaTG13」病毒樣本，有著高達96.2％的相似性；而報導指出她提到的RaTG13，幾乎可以肯定就是在雲南該處廢棄礦場裡所採集到的冠狀病毒。

武漢病毒研究所5月時表示，所內沒有RaTG13的病毒株，因此不可能發生外洩情形。目前也沒有任何直接或較有力的證據，證明武漢實驗室是造成全球破千萬確診、超過50萬人死亡的疫情大流行的源頭；然而美國總統川普當時聲稱，他已見過證據，足以證實這項理論，但說法和情報機關的口徑不一致。

對於此說有不同意見的科學家則表示，2020年的新冠病毒和2013年的「RaTG13」，當中不相似的地方，應是代表著兩者之間數十年的演化差距。不過《星期日泰晤士報》曾試著和武漢實驗室取得聯繫，對方至今沒有回應。