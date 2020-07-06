張文宏：疫情冬季第二波反彈風險大　美國高峰還沒來

▲張文宏認為，美國仍處在第一波疫情。（圖／路透，下同）

文／中央社台北5日電

中國傳染病學專家張文宏5日針對新冠肺炎疫情表示，如果到了冬天還沒有達到群體免疫，又沒有完全終止流行，加上病毒複制程度和室內活動都會增加，疫情出現第2波反彈的風險就會比較大。

張文宏並認為，對美國、巴西、印度等國而言，「他們的（疫情）高峰尚未出現，還處在第一波中」。

上觀新聞報導，現任復旦大學附屬華山醫院感染科主任的張文宏，5日在出席題為「理解未來」的病毒專題講座上，針對今年冬天是否會出現第2波2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情時，作上述表示。

張文宏指出，在防疫工作上，美國的檢測人數也很多，但沒有做到充分隔離，對於控制病毒傳染仍然不夠；相形之下，北京市這次針對重點區域實施全民檢測，非重點區域則接受自願檢測，加上有效隔離，就取得了比較好的效果。

他說，檢測數量增加，只有在「有效隔離和追蹤」下，對控制病毒傳播才有價值。

▲巴西疫情也尚未平緩下來。

針對防疫措施及對經濟的衝擊如何取得平衡，張文宏表示，如果追求「零病例」，壓力會非常大，「除非再也不打開國門」。如果出現幾個散發病例，就要讓整個城市停下來，那代價就太大了。

張文宏認為，現在應該是「盡量讓疫情處在可控狀態」。北京是首都，整體偏嚴的防疫可以理解，但若其他城市也偏嚴，下一階段的經濟重啟就會遇到困難，因此需要在北京的模式上修改，具體怎麼修改就要看「各地政府的智慧了」。

張文宏並針對新冠肺炎患者即使被治癒後，所可能產生的後遺症指出，現在討論後遺症「為時過早，目前也還沒有發現明顯的後遺症」。但是否會出現「被感染過的人再次被感染」，才是問題的關鍵，也還需要觀察。（編輯：邱國強）