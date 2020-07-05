30歲女來台轉機確診　指揮中心揭2原因「感染源非台灣」

記者柯沛辰／綜合報導

一名菲律賓女子3日經台灣轉機到香港，不料隔天傳出確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心5日證實，當天有接到香港方面通知，但提供資訊尚不完整，初步研判感染源應在菲律賓，並非台灣，將釐清轉機足跡、接觸對象，以及該班機是否有台灣人。

香港傳出一名菲律賓移工經台灣轉機香港，卻被驗出新冠肺炎陽性。指揮中心發言人莊人祥5日指出，目前掌握到的資訊是，該名女子年約30多歲，7月3日從台北轉機到香港，接受入境篩檢，結果4日確診。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／疾管署）

莊人祥指出，香港依慣例通知個案上一班飛機的國家，臺灣4日就接到通知，但由於個案非台灣人，對方未提供太多資訊，也沒有護照號碼跟班機資料，將持續跟香港確認，畢竟在台轉機通常有專人接待，儘管穿有防護裝備，仍將進一步追蹤接觸者，評估是否要匡列或居家隔離。

莊人祥表示，在台灣轉機依規定不會超過8小時，加上該名女子一入境香港採檢就確診，研判應該是在菲律賓感染，因為在台灣感染的話，理論上不會這麼快被檢測出來，感染源應不是在台灣，但這也是台灣開放轉機後，首次傳出確診個案。

▲我4日開放外籍人士入境，條件一覽表。（圖／指揮中心提供）