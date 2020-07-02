TVBS民調／陳其邁支持度54％狠甩李眉蓁的22％　近五成民眾一定去投票

▲高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

高雄市長補選於8月15日進行投票，時間還有一個半月，藍綠白三方積極爭取選民支持。根據《TVBS》2日公布最新民調，民進黨候選人陳其邁以54％的支持度狠甩國民黨候選人李眉蓁的22％，民眾黨候選人吳益政僅獲5％的支持度。

根據《TVBS》民調中心最新調查顯示，面對即將舉行的高雄市長補選，有八成（85％）市民知道要補選市長，只有15％表示不知道；有48％民眾表示一定會去投票，21％可能會，10％不一定，21％表示不會去投票。

《TVBS》民調指出，在會去投票的高雄市民中，民進黨陳其邁獲得54％支持度，國民黨李眉蓁支持度為22％，雙方差距三成以上，民眾黨吳益政支持度僅5％，另外有19％民眾未表態支持對象。

民調分析，20-39歲選民支持陳其邁比例在六成左右；40-59歲支持李眉蓁比例在三成左右，但仍低於陳其邁五成上下的支持度。

另外，《TVBS》民調調查在上個月舉行的高雄市長韓國瑜罷免投票中，投下同意罷免韓國瑜的民眾，有高達88％會在市長補選時投給陳其邁，僅1％支持李眉蓁，3％支持吳益政，另外8％尚未決定支持對象。

TVBS民意調查中心於109年6月29日至7月1日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,140位20歲以上高雄市民眾，其中拒訪為187位，拒訪率為16.4％，最後成功訪問有效樣本953位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。