小明入台誰拍板？　陸委會：與指揮中心跨部會科學評估

▲台灣滯陸孩童父母自救會日前到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

對於陸配子女小明因疫情無法入台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日鬆口「我認為不會太久」，後續由陸委會主責；對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，「本會會密切關注疫情的發展，並配合指揮中心專業的評估」，未對決策到底由誰拍板，以及可能的時間點做出回應。

陳時中昨天受訪表示，放寬中國大陸籍人士來台牽涉問題較多，目前陸委會仍有一點猶疑，因為北京近期有一些狀況，上海昨晚也有一些個案傳出，大家有點擔憂，必須掌握更多情報。





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正7月2日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

對於上述議題，陸委會曾於日前「小明父母」赴政院、指揮中心陳情時回應，稱已研議提出各種擬處解決方案，但是對於要如何解禁，涉及到國內防控措施及國外整體疫情的專業評估及解封恢復常態生活的管理等，相關方案跨部會正在討論中，北京近期也出現群聚感染疫情，因此指揮中心將進行整體考量評估，若有相關決定，將適時對外說明。

邱垂正在今天主持陸委會例行記者會時說，陸委會一直非常關心陸籍子女，或是持團聚證陸配返台問題，相關方案仍在跨部會持續討論中，尤其近日北京出現超過300例確診病例，並已擴散到其他省分，指揮中心也表示，對於開放陸籍人士入境，尚需觀察中國大陸整體疫情的狀況，再做評估。

他提到，陸委會有同仁一直在指揮中心的邊境管制小組內，與各部會、專家共同進行評估。邱垂正補充，若陸籍子女簽證有因此受到影響，我方都會提供必要協助，以及就學、課程銜接問題等的協助。

邱垂正重申，陸委會提出各種方案，惟疫情變化涉及科學專業，會與指揮中心共同研議，「確定的時間、時機」還須依賴指揮中心專家的判斷。

值得注意的是，現場有媒體追問，相比美國每天新增2萬多明確診個案，政府是否兩套標準？邱垂正表示，在2月做出限制陸籍人士來台決定時，美國還未出現案例。至於小明無法入台是否因總統府高層不准，導致陸委會也沒辦法做出決策，邱垂正說，「謝謝，我們不做這樣的解讀。」

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