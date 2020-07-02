　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

小明入台誰拍板？　陸委會：與指揮中心跨部會科學評估

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣滯陸孩童父母自救會到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣滯陸孩童父母自救會日前到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

對於陸配子女小明因疫情無法入台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日鬆口「我認為不會太久」，後續由陸委會主責；對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，「本會會密切關注疫情的發展，並配合指揮中心專業的評估」，未對決策到底由誰拍板，以及可能的時間點做出回應。

陳時中昨天受訪表示，放寬中國大陸籍人士來台牽涉問題較多，目前陸委會仍有一點猶疑，因為北京近期有一些狀況，上海昨晚也有一些個案傳出，大家有點擔憂，必須掌握更多情報。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂政7月2日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正7月2日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

對於上述議題，陸委會曾於日前「小明父母」赴政院、指揮中心陳情時回應，稱已研議提出各種擬處解決方案，但是對於要如何解禁，涉及到國內防控措施及國外整體疫情的專業評估及解封恢復常態生活的管理等，相關方案跨部會正在討論中，北京近期也出現群聚感染疫情，因此指揮中心將進行整體考量評估，若有相關決定，將適時對外說明。

邱垂正在今天主持陸委會例行記者會時說，陸委會一直非常關心陸籍子女，或是持團聚證陸配返台問題，相關方案仍在跨部會持續討論中，尤其近日北京出現超過300例確診病例，並已擴散到其他省分，指揮中心也表示，對於開放陸籍人士入境，尚需觀察中國大陸整體疫情的狀況，再做評估。

他提到，陸委會有同仁一直在指揮中心的邊境管制小組內，與各部會、專家共同進行評估。邱垂正補充，若陸籍子女簽證有因此受到影響，我方都會提供必要協助，以及就學、課程銜接問題等的協助。

邱垂正重申，陸委會提出各種方案，惟疫情變化涉及科學專業，會與指揮中心共同研議，「確定的時間、時機」還須依賴指揮中心專家的判斷。

值得注意的是，現場有媒體追問，相比美國每天新增2萬多明確診個案，政府是否兩套標準？邱垂正表示，在2月做出限制陸籍人士來台決定時，美國還未出現案例。至於小明無法入台是否因總統府高層不准，導致陸委會也沒辦法做出決策，邱垂正說，「謝謝，我們不做這樣的解讀。」

►他奶奶的美麗小秘訣喔

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
「爸爸別殺我！」6歲女兒哭求仍慘死刀下…陸男嗑藥「1hr殺光
行車糾紛互尬…女爆氣「甩這根」超兇！網驚：拿出姊夫了
悲慘身世曝光！17歲少女報案救不回輕生母　慘遭消防員性侵輕生
花蓮縣「防災告警」大雷雨狂炸！5縣市升級豪雨警戒　氣象局續發
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小明入台誰拍板？　陸委會：與指揮中心跨部會科學評估

陸外交部「萬言書」回應人權質疑　指李文亮「不是吹哨人」是眼科醫師

網紅想掏斑鳩窩…下秒慘遭「蛇吻」！他「左臉狂流血」倒地哀嚎

多維TW／耿爽「出走」：大陸外交部發言人仕途速寫

身份曝光！港工程師刺傷防暴警逃跑被逮　父親否認密報

「台港交流辦」首日接熱線180通　邱垂正：有人從香港打來

英國提供300萬港人入境途徑　陸外交部：違背回歸前承諾！

「爸爸你不要殺我！」6歲女兒哭求仍魂斷刀下…他嗑藥太嗨「1hrs殺光至親」

陸委會呼籲非必要勿前往香港　恐成「李明哲第二」

重慶70%遭水猛灌！社區急籲「4樓以下做好準備」 …已致1死1失蹤

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

小明入台誰拍板？　陸委會：與指揮中心跨部會科學評估

陸外交部「萬言書」回應人權質疑　指李文亮「不是吹哨人」是眼科醫師

網紅想掏斑鳩窩…下秒慘遭「蛇吻」！他「左臉狂流血」倒地哀嚎

多維TW／耿爽「出走」：大陸外交部發言人仕途速寫

身份曝光！港工程師刺傷防暴警逃跑被逮　父親否認密報

「台港交流辦」首日接熱線180通　邱垂正：有人從香港打來

英國提供300萬港人入境途徑　陸外交部：違背回歸前承諾！

「爸爸你不要殺我！」6歲女兒哭求仍魂斷刀下…他嗑藥太嗨「1hrs殺光至親」

陸委會呼籲非必要勿前往香港　恐成「李明哲第二」

重慶70%遭水猛灌！社區急籲「4樓以下做好準備」 …已致1死1失蹤

中職／經歷2位老闆3位教頭　張冠廷敲首安：心情輕鬆了

叛逆粉色潮來了！REDValentino早秋致敬「龐克美學」爆款搶先看

明道當爸黃玉榮吃驚「要趕進度了」！　聞祝釩剛染毒：他是藝術家性格

家中60萬金飾不見！他王爺廟擲筊「連出3聖杯」　媳婦臉綠了

南投家庭教育推廣　首梯次45名志工學習活動設計與帶領技巧

台東女「半夜夢遊」離家　走到500公尺外公園：我為什麼在這裡？

大倉久和桃花林7月續推港點吃到飽　打卡再送龍蝦海鮮粥

獨／高雄妹手腕爬滿「密密麻麻囊腫」　醫師點出致病關鍵！男友急問：還能結婚嗎？

汎德永業展延上市掛牌時限　證交所准了

七月暑假最大檔　「遊戲王」主題餐廳和「我的英雄學院」主題快閃店登場

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

女研究生求「預支34.3萬聘金」救重病父！　5年男友秒分手

死者2個月後回來了　家屬驚：火化的是誰

深V爆乳妹撞死機車女騎士！吹氣酒測還甜笑

陸1/6國土遭水猛灌！社區警告：4樓以下居民準備好

救示威者「利器狂刺港警」　港男深夜「衝機場」被捕！

第64條藏關鍵細節！北京為一國兩制「調整讓步」

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

10秒爆頭9次！超商店員6酒瓶暴錘劫匪

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

正妹電話亭KTV曬美腿　網見背影暴動

奴才狂PO貓主子「霸氣美照」 下秒被逮捕！

港警七一逮捕370人　10人涉國安法

限縮媒體反制美國！胡錫進透露真相

老翁離家40年！子女衝靈堂「拖出遺體」打罵

更多熱門

相關新聞

台港交流辦　邱垂正：有從香港打來

台港交流辦　邱垂正：有從香港打來

為體現政府撐香港作為，陸委會昨（1日）舉辦「台港交流服務辦公室」揭牌儀式，擴大港人、港資來台諮詢服務能量，陸委會發言人邱垂正2日指出，經過一天的正式營運，辦公室接獲了超過180通的電話及郵件，包括涉及港澳條例第18條，尋求援助對象，也有人從香港打來。

陸委會：民眾非必要勿前往香港

陸委會：民眾非必要勿前往香港

表揚疫情口罩代售有功社區藥局

表揚疫情口罩代售有功社區藥局

英國對75國旅客鬆綁入境隔離規定

英國對75國旅客鬆綁入境隔離規定

長榮航在手現金逾300億元　公司財務無虞、擴增航點計劃不變

長榮航在手現金逾300億元　公司財務無虞、擴增航點計劃不變

關鍵字：

新冠肺炎中國小明陸委會大陸指揮中心陸生

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

搶12億威力彩頭獎　這3號最會中

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面