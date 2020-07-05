傳年底開放陸生返台　陸委會駁：不實消息

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

針對超過7000位陸生，至今仍因疫情因素無法來台，有媒體報導，政府將陸生回台時程壓在年底。對此陸委會5日應詢回應，「應為不實消息」，強調有關陸生返台，仍須依指揮中心會同教育部等相關機關，審慎觀察疫情發展情況據以評估辦理，籲請各界勿妄加揣測。

陸委會指出，有關開放境外生及陸生返台入境之規劃，主管機關教育部前已表示，係在兼顧「防疫優先」與「境外生受教權益」的前提下，採取「優先開放疫情低風險國家/地區、應屆畢業生」等原則處理。

陸委會表示，教育部也會依據中央流行疫情指揮中心准予開放之低風險國家更新名單，安排後續境外生依順位分批次入境等相關作業。政府將持續密切關注中國大陸的疫情發展，以確保陸生能安全有序的返台就學。

因此對於有媒體報導，「陸生回台時程被壓在年底」，陸委會說，本會並未曾聽聞有此規劃安排，應為不實消息。

隨國內疫情降溫，中央流行疫情指揮中心考量國際整體情勢，陸續開放海外境外生返台，惟尚未對中國大陸籍學生開放。有媒體報導，一名大學主管透露，指揮官陳時中日前在記者會上，提到陸生返台「應該不久了」是外界錯誤解讀，因為陸委會有內部人員反應，「政府開放陸生回台時程被壓在年底。」

報導提到，陸委會內部不斷向府方建議讓陸生回台，但教育部無法回答，都在於沒有決定權。

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