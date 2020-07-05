籲分批解禁「小明」回台　洪奇昌：有助兩岸互釋善意

▲前海基會董事長、弘久社會關懷協會理事長洪奇昌。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

新冠肺炎疫情爆發後，台灣拉高中國大陸籍人民赴台管制，導致除持居留證的陸配外，持團聚簽證陸配、無台籍子女「小明」們無法來台，前海基會董事長洪奇昌今日出面呼籲，政府可在國內疫情趨於穩定下，基於人道考量「分批逐次」讓這些案例返台。他受訪時說，此舉也是針對兩岸關係和平發展，所釋出的一個善意。

洪奇昌曾任民進黨籍立委，於2007年到2008年擔任海基會董事長一職，現任弘久社會關懷協會理事長，近期兩岸不少家庭因疫情分隔兩地，接獲不少陳情案件，於今日下午出面接受媒體訪問，盼社會能以更開明的態度，來討論、檢視小明回家的問題。

▲台灣滯陸孩童父母自救會日前到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

洪奇昌表示，目前滯留在大陸的小明們，約還有1500人以上。他建議，如果這些小明們，已經取得台灣居留權，也跟父母在台生活一段時間，政府應可考量讓他們回到台灣，並採取階段性的方式，譬如趁暑假期間、九月開學前，按照病毒兩周的潛伏期，分二到四個梯次，讓有就學、就醫需求的小明們，回到台灣。

洪奇昌補充，就疫情來看，政府將全世界屬於低、中風險的國家，優先進行開放，若政府判斷中國大陸疫情改善，符合我方防疫條件後，在基於人道防疫原則下，逐步考慮讓小明回來，「也是對兩岸和平發展所釋出的一個善意。」

他表示，在當前的時空背景下，兩岸應藉由可行、可操作的議題來互相展現善意，「當然我也希望北京能了解到，今天台灣的民意」，以漸漸建立互信、制度化的溝通管道。洪奇昌說，如近期北京解放軍機多次進入台灣防空識別區，就會造成兩岸關係往負面的方向走，期待未來兩岸小兩會「海基會、海協會」到大兩會「陸委會、國台辦」，能逐步展開溝通、重啟兩岸關係。

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