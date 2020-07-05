　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

籲分批解禁「小明」回台　洪奇昌：有助兩岸互釋善意

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼前海基會董事長、弘久社會關懷協會理事長洪奇昌。（圖／記者陳政錄攝）

▲前海基會董事長、弘久社會關懷協會理事長洪奇昌。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

新冠肺炎疫情爆發後，台灣拉高中國大陸籍人民赴台管制，導致除持居留證的陸配外，持團聚簽證陸配、無台籍子女「小明」們無法來台，前海基會董事長洪奇昌今日出面呼籲，政府可在國內疫情趨於穩定下，基於人道考量「分批逐次」讓這些案例返台。他受訪時說，此舉也是針對兩岸關係和平發展，所釋出的一個善意。

洪奇昌曾任民進黨籍立委，於2007年到2008年擔任海基會董事長一職，現任弘久社會關懷協會理事長，近期兩岸不少家庭因疫情分隔兩地，接獲不少陳情案件，於今日下午出面接受媒體訪問，盼社會能以更開明的態度，來討論、檢視小明回家的問題。

▲▼台灣滯陸孩童父母自救會到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣滯陸孩童父母自救會日前到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

洪奇昌表示，目前滯留在大陸的小明們，約還有1500人以上。他建議，如果這些小明們，已經取得台灣居留權，也跟父母在台生活一段時間，政府應可考量讓他們回到台灣，並採取階段性的方式，譬如趁暑假期間、九月開學前，按照病毒兩周的潛伏期，分二到四個梯次，讓有就學、就醫需求的小明們，回到台灣。

洪奇昌補充，就疫情來看，政府將全世界屬於低、中風險的國家，優先進行開放，若政府判斷中國大陸疫情改善，符合我方防疫條件後，在基於人道防疫原則下，逐步考慮讓小明回來，「也是對兩岸和平發展所釋出的一個善意。」

他表示，在當前的時空背景下，兩岸應藉由可行、可操作的議題來互相展現善意，「當然我也希望北京能了解到，今天台灣的民意」，以漸漸建立互信、制度化的溝通管道。洪奇昌說，如近期北京解放軍機多次進入台灣防空識別區，就會造成兩岸關係往負面的方向走，期待未來兩岸小兩會「海基會、海協會」到大兩會「陸委會、國台辦」，能逐步展開溝通、重啟兩岸關係。

►他奶奶的美麗小秘訣喔

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
漢光落海意外沮喪、自責…楊姓少校教官輕生調查出爐
訂飲料指定1:00到！「早2分鐘送達」遭洗負評：不再考慮
香港1名確診菲傭「經台轉機」　指揮中心證實：7/3從台灣飛港
陳大天20萬元入股同學餐廳　去巡店才知倒了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

籲分批解禁「小明」回台　洪奇昌：有助兩岸互釋善意

河北副局長深夜跟人妻「同房」　被正牌老公抓包後「跳樓身亡」

圍觀14歲少女跳樓自殺...女鄰居轉身也從7F跳下！兩人毫無關係超詭異

洪水、乾旱3千多萬人受災！陸官方升高「重大氣象災害應急響應」

港版國安法被批「未經立法會」　林鄭月娥：癡人說夢

國務院港澳辦：人大可繼續為香港制訂國安法律

香港圖書館下架黃之鋒著作！　書店仍售政治書「光復香港」被遮蓋

曝北京將派300武警駐港　共同社：加強香港人的心理壓力

影／30歲吃播主腦出血死亡！半年大魚大肉「血脂狂飆」　妻淚：很多打賞人卻沒了

陸日增8確診「北京2例本土」　官方：態勢完全可控

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

郵差北北失去毛孩走不出陰霾！　暖阿金天天守門討摸擁抱融化他

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

籲分批解禁「小明」回台　洪奇昌：有助兩岸互釋善意

河北副局長深夜跟人妻「同房」　被正牌老公抓包後「跳樓身亡」

圍觀14歲少女跳樓自殺...女鄰居轉身也從7F跳下！兩人毫無關係超詭異

洪水、乾旱3千多萬人受災！陸官方升高「重大氣象災害應急響應」

港版國安法被批「未經立法會」　林鄭月娥：癡人說夢

國務院港澳辦：人大可繼續為香港制訂國安法律

香港圖書館下架黃之鋒著作！　書店仍售政治書「光復香港」被遮蓋

曝北京將派300武警駐港　共同社：加強香港人的心理壓力

影／30歲吃播主腦出血死亡！半年大魚大肉「血脂狂飆」　妻淚：很多打賞人卻沒了

陸日增8確診「北京2例本土」　官方：態勢完全可控

中職／桃猿選秀任務交給球探！曾豪駒看重品行、態度

中職／林智平棒子火燙卻未先發？　考量守備轉為「代打活棋」

快訊／楊姓少校輕生初步調查　海軍：對漢光陸戰落海意外沮喪、自責

沒熱門時事、素養題！高中師估指考公民與社會「5標會上升」

中國大使二訪索馬利蘭「遊說放棄與台來往」　提議設立聯絡處利誘遭拒！

好友睡一旁！市議員助理竟無視想性侵他女友　還冷喊：就玩玩嘛…她崩潰險輕生

小奴才再3周出生！橘貓環抱媽孕肚　網：牠什麼都知道

AKB48 Team TP猜拳賭演藝夢...團員緊張：輸了會躲棉被哭！

中職／羅力千K生存法則　洪總：夠聰明

中職／象獅打線出爐　達尼爾戰米蘭達盼避免遭橫掃

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

大陸熱門新聞

30歲吃播主死亡！心酸原因曝

老奶奶裝冷氣越吹越熱　鄰居多年後揭真相

帶行李「呆坐街頭10天」　正妹淚：我在等男友

落跑吃拉麵！她被確診204人要隔離

她爽嫁上海富二代當貴婦…3個月後慘死

少女跳樓亡！女鄰居「轉身從7F跳下」

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

奴才狂PO貓主子「霸氣美照」 下秒被逮捕！

洪水沖毀張家界小學　官方說話了

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

被洪水圍困！孕婦2公尺水上產男嬰

富二代娶嬌妻！3個月後捅死再焚屍

河北官員跟人妻同房　被正牌老公抓包跳樓亡

豬流感　陸疾控中心：偶可感染人

更多熱門

相關新聞

香港「1名確診菲傭」經台轉機　指揮中心證實了！

香港「1名確診菲傭」經台轉機　指揮中心證實了！

一名菲律賓外籍移工在香港確診感染新冠肺炎，外傳該移工是經台灣「轉機」抵港。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，昨（4）日有收到香港通知該名移工確診，由於目前香港給的資訊還不夠完整，還要進一步了解該名移工搭乘的班機是否有台灣人。

239科學家連署挑戰WHO　超級傳染隔1.8公尺沒用

239科學家連署挑戰WHO　超級傳染隔1.8公尺沒用

西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本「再封城」！

西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本「再封城」！

川普：美國99％病例「完全無害」

川普：美國99％病例「完全無害」

有錢人搶搭商務艙回台　醫曝超現實真相

有錢人搶搭商務艙回台　醫曝超現實真相

關鍵字：

新冠肺炎疫情北京陸委會洪奇昌海基會中央流行疫情指揮中心陸配小明

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

實況主Reckful自殺身亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

更多

最夯影音

更多
婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面