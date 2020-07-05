239科學家連署挑戰WHO　氣膠會造成超級傳染...隔1.8公尺沒用

▲倫敦街頭的告示牌，但有科學家表示，在密閉空間內保持社交距離根本沒用。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導



被低估的隱藏傳染途徑！有超過239位科學家連署公開信，出面挑戰世衛組織公布的傳染途徑，防範「由眼耳鼻口直接接觸感染物、吸入患者的飛沫」根本不夠用，還有一個傳染途徑常被大家忘記，那就是「在通風不良空間中漂浮的氣膠」。

根據《坎培拉新聞》報導，科學家從多項研究得出結論，這些微小的呼吸飛沫，可以漂浮好幾公尺，還會在空氣中飄很久，如果是在密不透風的房間、公車等地方，人與人距離1.8公尺根本就不夠。

澳洲布里斯本昆士蘭科技大學大氣科學與環境工程教授莫羅斯卡(Lidia Morawska)表示，「我們百分之百確定這件事情。」她把研究結果寫成公開信警告世衛組織，指控美國當局低估這個傳染途徑的風險，沒有好好警告民眾。

▼澳洲維多利亞州再掀新冠肺炎疫情，墨爾本部分地區再度實施封鎖，警方2日執行中。（圖／路透）

總共來自32個國家的239位研究者連署這份公開信，該信將會登上下周的科學期刊。這些專家們表示，過去之所以會有「超級傳染」的事件發生，是因為人們忽略了氣膠傳播（aerosol transmission）途徑。所謂的氣膠傳播是指病毒顆粒附著在空氣的水分子、粉塵等懸浮粒子上，密閉空間中氣膠的濃度會提高，因此傳染力更強。

世衛組織的科學家阿勒格蘭奇（Benedetta Allegranzi）表示，「我們尊重這些科學家在疫情議題上的意見與貢獻。」3月時，世衛組織的新聞稿就有指出，進行氣管插管、霧化呼吸治療、抽痰等措施時會產生氣膠粒子，建議醫護人員配戴N95。

不過世衛組織對於一般民眾並沒有特別要求。阿勒格蘭奇表示，在每周的電話會議中，擔任世衛組織顧問的專家們，大部分沒有從現有證據中「認定空氣是病毒傳播最大宗的方式」。

最後阿勒格蘭奇也表示，這種傳播方式會讓更多人感染，而且「病毒傳播速度會更快」，民眾到密閉空間還是要小心謹慎。