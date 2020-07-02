用路人請注意！白沙屯媽祖徒步進香開跑　警方交通疏導措施出爐

▲通霄鎮白沙屯媽祖徒步進香活動將於7月5日凌晨出發，通霄警方也在部分路段實施交通管制，希望能夠疏導人潮與車流。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

「2020苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香民俗活動」，因肺炎疫情影響，改於7月5日凌晨2時15分白沙屯拱天宮起駕，循苗栗縣至雲林縣北港鎮朝天宮進香，並於7月9日5時15分進火後回鑾，為能有效疏解進香車潮壅塞問題，通霄分局部分路段實施交通管制，並協請白沙屯拱天宮配合執行，讓媽祖進香活動圓滿順利。

通霄分局交通疏導管制措施如下，第一時段管制時間：7月4日14時至7月5日3時：台1線南下車道123.6公里（台61線西濱快速道路橋下）至124.8公里（啟新國中天橋）封閉，南下車輛改由台61線白沙屯匝道續行南下。7月5日1時至4時，台1線127.4公里處北上車道封閉，禁止車輛由台1線北上，改由台61線新埔聯絡道續行北上、台61線新埔聯絡下台1線北上路口封閉，禁止車輛由台1線北上。7月5日3時至7時，台1線131.6公里與通霄鎮中山路路口處北上車道封閉，禁止車輛由台1線北上、台1線132公里北上車道封閉，改道由台61線通灣聯絡道續行北上。

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第二時段管制時間：7月12日8時至7月12日24時，台1線130公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

第三時段管制時間，7月13日6時至7月13日18時，台1線123.5公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

另外，通霄鎮白東里海濱路、後龍鎮南港里過港橋往白沙屯海濱路、通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站、通霄鎮白東里拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前，於7月4日14時至7月5日4時、7月13日6時至17時實施道路交通管制。

警方呼籲，適逢新冠肺炎疫情關係，於進香活動期間，希望廣大信徒能配合防疫規定，保持社交距離，另請進香民眾發揮公德心並遵守交通規則，配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項，通霄分局將持續加強周邊交通疏導及人潮聚集地點違規停車驅離取締，以維交通秩序及順暢。

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