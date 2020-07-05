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三倍券預購第5天破550萬人　蘇貞昌親示範「六步驟」輕鬆預購

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記者蔡文鈴／台北報導

振興三倍券預購自7月1日開跑，今日邁向第5天已突破550萬人預購，行政院長蘇貞昌特別在臉書提醒第一波超商預告將於7月7日截止，也拍攝影片親自示範如何到超商預購。

▲▼行政院長蘇貞昌示範預購三倍券。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲行政院長蘇貞昌示範預購三倍券。（圖／翻攝蘇貞昌臉書，下同

蘇貞昌親自到超商示範預購三倍券「六步驟」，第一步到超商機台前選取「振興三倍券」的按鈕，第二步「插入健保卡」，第三步「輸入手機號碼」，第四步「列印小白單」，第五步「拿著小白單到櫃台結帳」，最後第六步，待7月15日憑收據證明前往超商領取三倍券就可以開始使用。

蘇貞昌表示提醒民眾，第一波超商預訂至7月7日截止，請把握時間！數位綁定則是24小時都可以，請多加利用！

為振興疫情趨緩後的產業經濟，行政院推出「振興三倍券」從7月15日上路，12月31日前使用完，只要中華民國國籍，以及有居留證的陸配、外配都可以領取三倍券；領取方式分紙本跟數位支付。

實體券部份花1000元購買三倍券，直接領直接花；數位支付分為信用卡、電子支付、電子票證，民眾可依需求選擇喜歡的方案綁定，一樣都是消費3000元回饋2000元，業者為吸引民眾，也推出許多回饋方案。

▲▼行政院長蘇貞昌示範預購三倍券。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

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