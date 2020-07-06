　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

800萬人將湧入買三倍券　中華郵政7/10壓力測試：不排除延長周末加班

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲郵局,郵件（圖／記者張一中攝）

▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政即將在7/15起正式開賣紙本振興三倍券，為防排隊亂象上演，全台郵局預計動員1.3萬名人力，也擬定在7/10於開賣前進行銷售演練壓力測試，模擬各種突發狀況。另外，除原先規劃7/18、7/25周六全台郵局營業外，不排除視人潮狀況再延長周末加班。

根據經濟部對外的民調顯示，約有32~35%的民眾會選擇到郵局購買實體三倍券，預計屆時將有800餘萬以上民眾透過郵局領取。中華郵政預計全台動員1.3萬名同仁因應販售三倍券，包含郵局支局員工、行政部門同仁、志工以及安心上工臨時人員。

請繼續往下閱讀...

中華郵政副總經理郭純陽表示，現場會安排人力提醒指揮、安排民眾動線，也會提醒大家要準備必要的證件跟1000元現鈔郵政VISA金融卡今也同步開放民眾上網綁定，官網作業順暢，沒有當機狀況，呼籲郵政卡友能多加利用數位綁定，累積消費滿額的10萬名卡友會有加碼，總金額3,000萬元。

▲▼郵局數位振興三倍券綁定網頁。（圖／翻攝自中華郵政官網）

▲郵局數位振興三倍券綁定網頁作業順暢。（圖／翻攝自中華郵政官網）

但中華郵政也預期三倍券開賣前兩周會有大量民眾湧入，因此規劃7/18、7/25兩個周六全台1299家郵局0900~17:00加班營業，服務無法於平日到郵局購買的民眾，後續不排除視人潮狀況，再延長周末加班時間。

▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲備戰三倍券擠兌潮，中華郵政將進行實地銷售演練。（圖／記者賴文萱攝）

為備戰三倍券擠兌潮，交通部長林佳龍要求中華郵政在發放前進行實地銷售演練，針對網路中斷、系統當機、庫存不足、人潮擠爆等情境，模擬因應方案。另為鼓勵郵局同仁辛勞，林佳龍也要求中華郵政研擬獎勵措施。

根據中華郵政的報告，振興券從運送警戒、窗口承辦員的教育訓練及數位課程、針對「一人郵局」如何加派人手、讀取健保卡或身分證之系統介接、點鈔機升級成具讀取並辨偽振興券的功能、各郵局存量電子地圖、大宗領取之預約、發放號碼牌的制度，均已著手規劃相關細節。

▲▼林佳龍視察郵局。（圖／交通部提供）

▲林佳龍要求郵局實地演練發放振興券狀況。（圖／交通部提供）

為推廣數位綁定，郵局也再擴大加碼，7/14前若透過「振興三倍劵」專區，首次申辦「郵政VISA金融卡」，並於9月底前消費累計滿3000元，就可享首刷禮500元，前9萬名再加碼回饋金300元，等於每人最多可享800元回饋。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／嚴德發哭了！哽咽下令：全軍完成海陸殉職袍澤生前遺志
周星馳御用男星中風！　三溫暖中暈倒　半身癱瘓失語
與執行長私密對話曝！外遇前後「2模式切換哄騙」　衛生局女1關
北部某大學女coser沒穿內褲露下體　校方回應了
花3600租3停車格「連2天被占用」　她氣炸出狠招：只好停這
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多買一組牛小排！「回家開下層」傻住：衝擊實在太強　網全怒了

菲女來台轉機赴港確診「接觸者無須隔離」　莊人祥解釋原因

「月賺23800元」被唸養不活一家人！39歲人夫不想離職：我在公司走路有風

800萬人將湧入買三倍券　中華郵政7/10壓力測試：不排除延長周末加班

假Coser沒穿露下體校長要處理　學務長：她是很特別的人，已休學1年半

花3600租3停車格「連2天被占用」　高雄女氣炸出招：我只能停這樣！

三倍券今起連抽15天Gogoro！　3種數位綁定一路抽到10月底

網狂推「這3款」軟糖！超商特價必屯貨　「軟糖界霸主」是這牌老字號

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」！　8成民眾選這方式最優惠

假coser妹校長親回留言：學校一早立即處理　最新PO文澄清這一點

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

林志穎參加老婆聚會「直接被無視」ＸＤ　調皮操控媽媽的音樂…做瑜珈遭慘電！

好市多買一組牛小排！「回家開下層」傻住：衝擊實在太強　網全怒了

菲女來台轉機赴港確診「接觸者無須隔離」　莊人祥解釋原因

「月賺23800元」被唸養不活一家人！39歲人夫不想離職：我在公司走路有風

800萬人將湧入買三倍券　中華郵政7/10壓力測試：不排除延長周末加班

假Coser沒穿露下體校長要處理　學務長：她是很特別的人，已休學1年半

花3600租3停車格「連2天被占用」　高雄女氣炸出招：我只能停這樣！

三倍券今起連抽15天Gogoro！　3種數位綁定一路抽到10月底

網狂推「這3款」軟糖！超商特價必屯貨　「軟糖界霸主」是這牌老字號

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」！　8成民眾選這方式最優惠

假coser妹校長親回留言：學校一早立即處理　最新PO文澄清這一點

宋兆文／陸戰勇士為國盡忠　全民致敬！

國安法生效隔天就抓10人！香港警務處長：反中亂港分子已開始退縮

上完廁所「咚」一聲！　女「伸便池」搶救鑰匙...便管驚見一隻手

快訊／嚴德發落淚！哽咽下令：全軍完成海陸殉職袍澤生前遺志

英超／南安普敦阿當斯世界波　曼城0比1爆冷吞本季第九敗

挺孕肚「穿余文樂做的褲子」放閃！　王棠云PO正面照「四肢超纖細」…網全看傻

帶貨網紅正名「直播銷售員」　陸頒布9項新職業劃分

WHO還在「求證中」　239位專家連署「打臉公開信」：病毒會透過空氣傳播！

韓流還在…王浩宇親曝「中壢日常」　坦言：韓國瑜人氣很旺是真的！

劍青檢改：陪審參審併行　胡亂加掛恐成台版屍速列車

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

生活熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

棄台大電機！他重考4年堅持拚醫科

假coser妹校長親回留言：學校處理

花3600元租3停車格！　她連2天被占用氣炸出招了

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

假Coser沒穿露下體校長要處理

今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮燈

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」

假coser妹露下體　主辦方說話了

漢光翻覆2死「中士仍沉睡」　家屬忍痛喊話

更多熱門

相關新聞

三倍券數位綁定　今起連抽15天Gogoro

三倍券數位綁定　今起連抽15天Gogoro

振興三倍券截至5日晚間10時預訂人數已達625萬8673人，其中預購紙本的人數多達505萬4913人。為了鼓勵民眾進行數位綁定，經濟部在臉書PO文提醒，選擇數位綁定的民眾6日下午記得鎖定經濟部的臉書直播，到時將由部長親自抽出第一位獲得Gogoro VIVA Lite的幸運兒，4個月的活動總計將送出25台Gogoro。

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」

瘋搶3倍券信用卡加碼回饋！　銀行單日申辦量暴衝10倍

瘋搶3倍券信用卡加碼回饋！　銀行單日申辦量暴衝10倍

「我去領也怪怪的」！郭台銘不領三倍券

「我去領也怪怪的」！郭台銘不領三倍券

批「三倍券」遭出征　李明璇沒在怕繼續批

批「三倍券」遭出征　李明璇沒在怕繼續批

關鍵字：

三倍券中華郵政郵政VISA金融卡

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面