800萬人將湧入買三倍券　中華郵政7/10壓力測試：不排除延長周末加班

▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政即將在7/15起正式開賣紙本振興三倍券，為防排隊亂象上演，全台郵局預計動員1.3萬名人力，也擬定在7/10於開賣前進行銷售演練壓力測試，模擬各種突發狀況。另外，除原先規劃7/18、7/25周六全台郵局營業外，不排除視人潮狀況再延長周末加班。

根據經濟部對外的民調顯示，約有32~35%的民眾會選擇到郵局購買實體三倍券，預計屆時將有800餘萬以上民眾透過郵局領取。中華郵政預計全台動員1.3萬名同仁因應販售三倍券，包含郵局支局員工、行政部門同仁、志工以及安心上工臨時人員。

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中華郵政副總經理郭純陽表示，現場會安排人力提醒指揮、安排民眾動線，也會提醒大家要準備必要的證件跟1000元現鈔郵政VISA金融卡今也同步開放民眾上網綁定，官網作業順暢，沒有當機狀況，呼籲郵政卡友能多加利用數位綁定，累積消費滿額的10萬名卡友會有加碼，總金額3,000萬元。

▲郵局數位振興三倍券綁定網頁作業順暢。（圖／翻攝自中華郵政官網）

但中華郵政也預期三倍券開賣前兩周會有大量民眾湧入，因此規劃7/18、7/25兩個周六全台1299家郵局0900~17:00加班營業，服務無法於平日到郵局購買的民眾，後續不排除視人潮狀況，再延長周末加班時間。

▲備戰三倍券擠兌潮，中華郵政將進行實地銷售演練。（圖／記者賴文萱攝）

為備戰三倍券擠兌潮，交通部長林佳龍要求中華郵政在發放前進行實地銷售演練，針對網路中斷、系統當機、庫存不足、人潮擠爆等情境，模擬因應方案。另為鼓勵郵局同仁辛勞，林佳龍也要求中華郵政研擬獎勵措施。

根據中華郵政的報告，振興券從運送警戒、窗口承辦員的教育訓練及數位課程、針對「一人郵局」如何加派人手、讀取健保卡或身分證之系統介接、點鈔機升級成具讀取並辨偽振興券的功能、各郵局存量電子地圖、大宗領取之預約、發放號碼牌的制度，均已著手規劃相關細節。

▲林佳龍要求郵局實地演練發放振興券狀況。（圖／交通部提供）

為推廣數位綁定，郵局也再擴大加碼，7/14前若透過「振興三倍劵」專區，首次申辦「郵政VISA金融卡」，並於9月底前消費累計滿3000元，就可享首刷禮500元，前9萬名再加碼回饋金300元，等於每人最多可享800元回饋。

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