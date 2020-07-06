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首波三倍券預購倒數2天！「4大超商」優惠懶人包　購物金免費拿、咖啡買1送1

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▲▼7-11預購三倍券優惠。（圖／業者提供）

▲4大超商預購振興三倍券享專屬優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內進入後疫情時代，行政院規劃「振興三倍券」刺激消費，7月1日至7月7日期間每日9時至22時止，民眾僅需帶著健保卡、千元現金或其他可支付工具至4大超商事務機進行預購，即可在15日領取實體紙本券，提醒預購時不要忘了超商祭出的專屬優惠，包括150元購物金免費拿、咖啡買1送1等，倒數2天，尚未預購者趕快動起來。

▲▼萊爾富預購三倍券。（圖／業者提供）

▲憑預購小白單通通享有優惠。

●7-11
振興三倍券預購期間，凡至實體門市預購繳費當下即享100元購物金抵用券免費拿（面額50元共2張，7月15日起才可搭配三倍券於門市做使用）；星巴克美式咖啡好友分享券1張，限7月9日前使用完畢）。

另若使用OPEN錢包（限綁定中國信託、國泰世華），以及用國泰世華、中國信託、台新、永豐、台北富邦信用卡支付預購金，還可再拿50元購物金抵用券（限7月10日至7月12日使用），一次就能領150元購物金；而選用icash2.0聯名卡、icash Pay支付者則加贈2杯CITY中杯美式（以40點OPEN POINT贈送）。

●全家
來全家預購振興三倍券，憑單據享大冰金萱鮮橙青茶或大冰拿鐵39元加價購優惠，若使用My FamiPay支付再送50元購物金，限量8萬名，7月15日發送至全家app中，使用期限至7月31日。

●OK mart
選擇OK mart預購振興三倍券者，結帳當下憑小白單享有大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋，以及大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1等優惠。

●萊爾富
至萊爾富預購振興三倍券民眾，繳費單據可免費拿10元抵用金，以及享大冰、熱美式或拿鐵咖啡半價優惠；另選用行動支付HiPay（綁定台新、國泰世華、聯邦銀行卡）或持中信卡、悠遊卡等方式結帳，除銀行加碼活動外，會員還有30Hi點回饋，同時有機會抽中MacBook Air i5、德國雙人真空悶燒罐、electrolux 熨斗、虎牌保溫瓶等多項好禮。

使用HiPay綁定台新銀行卡預訂者，單筆金額達1,000元，即享10%回饋（即100元刷卡金），每卡最高回饋100元，限量20,000名；若以HiPay綁定國泰世華銀行卡預訂則贈50元萊爾富購物金，每位會員限回饋1次，最高回饋50元，限量25,000份。

超商首波預購實體三倍券只到7月7日晚間10時止，開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，同樣需要攜帶健保卡於原門市進行領取，第二波預購時間為8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時，領取時間為8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

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