獨／紙本三倍券需求爆量　中華郵政考慮「單雙號分流」最多限代領5份

▲中華郵政自7/15起，將於全台郵局開賣振興三倍券紙本。（圖／行政院提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政即將在7/15起正式開賣紙本振興三倍券，不過，首波超商預購將於7/7截止，以目前預購的人數及數位綁定狀況，可能會有破千萬人都湧入郵局購買。中華郵政今（6）日透露，近日已陸續進行壓力測試，但擔心紙本需求爆量，考慮比照口罩採「身分證單雙號分流」模式，目前行政院、經濟部也在密切研商，在7/15開賣前會做最後決議並公布。

中華郵政副總經理郭純陽指出，最擔心民眾前幾天大量湧入郵局，以現在還沒去綁定數位券跟預購的人數，恐怕人數會比原先預期還多，可能超過1000萬人。現在除了採數位券、時間分流外，比照口罩方式採身分證單雙號分流，也是規劃中的方案之一，行政院跟經濟部都在密切研商，中華郵政會配合指示辦理。

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▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

根據目前郵局壓力測試結果，若民眾備妥健保卡、1000元現金，是可以在2分鐘內完成領取；屆時已分裝好的三倍券會放在信封中，裡面共有500元4張、200元5張，民眾可透過信封孔洞確認張數。另外，中華郵政也規劃限制代領的數量，連自己在內最多不超過5張。

為防排隊亂象上演，全台郵局預計動員1.3萬名人力，包含郵局支局員工、行政部門同仁、志工以及安心上工臨時人員，事前也將模擬各種突發狀況。除原先規劃7/18、7/25周六全台郵局營業外，不排除視人潮狀況再延長周末加班。

▲郵局數位振興三倍券綁定網頁作業順暢。（圖／翻攝自中華郵政官網）

為推廣數位綁定，郵局也再擴大加碼，7/14前若透過「振興三倍劵」專區，首次申辦「郵政VISA金融卡」，並於9月底前消費累計滿3000元，就可享首刷禮500元，前9萬名再加碼回饋金300元，等於每人最多可享800元回饋。

▲備戰三倍券擠兌潮，中華郵政將進行實地銷售演練。（圖／記者賴文萱攝）

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