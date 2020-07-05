新北疫後勞動議題研討會登場　首場聚焦公部門勞資關係

▲ 新北疫後勞動議題研討會登場，前勞動部長潘世偉出席擔任研討會報告人。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局4日與政大勞研所、政大法學院及臺灣勞動法學會合作舉辦「109年勞動議題系列研討會」，首場聚焦「我國公部門勞動關係制度的問題與挑戰」，集結國內勞動法學與實務界權威，包括前勞動部長潘世偉也出席擔任報告人，吸引了近200位企業人資、工會幹部、學生、公務人員協會共襄盛舉。

勞工局長陳瑞嘉致詞表示，新北市「勞動教育學院」已經成立多年，致力提升勞教品質，今年更是第3度舉辦勞動議題研討會，希望能透過理論與實務的對話，找出各項新興勞動議題帶來的衝擊與意義，也預告將於年底舉辦「勞動事件法施行週年研討會」，將邀大法官及法界重量級人士，歡迎各界共同參與。

勞動部綜合規劃司司長王厚誠也致詞表示，受到疫情影響，許多研討會都暫停，新北市這場研討會是疫後第一場，也希望接續各場次能夠引發「報復式學習」。此外，受到疫情影響，再次看到勞雇關係的不穩定、零工經濟造成勞動關係的改變等，都列在下半年研討會中會的專題，精采可期。

▲ 新北疫後首場勞動議題研討會，在新北市政府507會議室登場。

政大勞研所教授成之約發表論文，以「我國公部門勞動關係制度建構的芻議」破題，從宏觀面探究公部門集體勞動關係制度設計的基礎與差異化，除了列舉13國對於公務員勞動三權（團結權、協商權、爭議權）的限制／開放情形，也嘗試針對公部門集體勞動關係制度的建構提出建議。中華民國勞資關係協會秘書長康長健則列舉國際勞工組織對於公部門勞工的相關規範，開啟更寬廣的視野。

潘世偉以「我國公部門勞動關係之問題與挑戰」為主題，援引知名學者問題分析架構與極多實務案例，探討公務人員在「非常僵固的勞動市場」所面臨的問題，包含受到預算、法令等限制，並受到「道德」國家的價值觀影響。政大法學院副教授林佳和也在與談回應，如政府、企業及人民對於公部門提供公共服務的角色期待不一致、公部門預算及員額都受到立法拘束等，確實都是勞資關係停滯不前的原因。

新北市公務人員協會總幹事林登港也在綜合討論的時間，兩度針對目前公務員加入協會的人數面臨瓶頸提問，潘世偉表示，積極的工會組織會直接在企業門口發傳單招攬會、不斷進行遊說、找到意見領袖等方式來擴大組織規模，而林佳和則認為，應更具體讓潛在會員了解加入協會能做什麼、或像歐陸國家那般將協商內容列為共決事項，都是可能的方向。

之後還有7場次的研討會，分別探討近來最夯的議題，有AI發展對勞動市場的影響、職場霸凌問題因應、斜槓青年就業挑戰等各大主題，每場次辦理前1個月啟動報名，地點均為新北市府507會議室。歡迎對勞動議題有興趣的學生、市民、勞工團體共襄盛舉。報名網址為「新北勞動雲-勞動教育平臺−課程查詢」：https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/LaborLawEdu/filter。

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