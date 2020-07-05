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房思琪翻版！新北衛生局女員工墜亡「願用這條命讓真相浮出」　警將約談男友

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▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝，下同）

中央社

新北市衛生局1名3日深夜墜樓的女職員，生前在臉書提及曾遭強暴以及衍生的感情欺騙問題。警方說，死者父母已依留言內容提出告訴，警方將依查扣的通聯資料與事證，釐清案情。

新北市府衛生局高齡及長期照顧科的29歲林姓女職員3日上班時失聯，同事與警方搜尋整棟大樓沒有結果，接近午夜時，她從衛生局大樓墜落，經緊急送醫後於凌晨宣告不治。

警方與衛生局通知家屬並報請檢方於4日下午相驗。檢方初步認定林女無他殺嫌疑。

從死者3日傍晚在臉書（FaceBook）的最後一則公開貼文，似乎可看出輕生的原因。她說：「願用這條命，讓真相浮出檯面。」

貼文內容提到曾經遭到性侵，並說「你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」。

林女的貼文說，是因為閱讀「房思琪的初戀樂園」，才明白自己隱忍沒有將遭強暴過程揭露的心境。看到這篇貼文後，有許多臉友留言，從詢問內情，到急忙問她的去處、希望她平安，到表達不捨、願她安息。

▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

2017年2月出版的「房思琪的初戀樂園」是作家林奕含的長篇小說，內容講述13歲女生遭補習班中年老師性侵，身心遭受重創，精神瀕臨崩潰。

患有憂鬱症的林亦含在小說出版的兩個月之後輕生，外界驚覺書中主角的經歷與她個人在學生時代的遭遇有關，引發軒然大波。

警方4日晚間表示，林女的父母在相驗時相當悲傷，並根據臉書內容，要求警方釐清真相，讓死者得以安息。警方說，將依據查扣的資料進一步調查，比對資訊與通聯記錄，擇期約談男方當事人，釐清真相。

據瞭解，男方是一個民間復健機構的負責人。

▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

市府衛生局副局長高淑真4日晚上告訴中央社記者，林女平時表現認真，在處理家庭照顧者服務創新計畫業務相當專業，與同事相處融洽，上班正常，對交代的事情也都能順利達成。高淑真對發生如此憾事，感到十分不捨。

高淑真說，林女相當優秀，公務一切正常，涉及私領域的感情問題，交由警方調查，衛生局會儘速協助家屬善後並提供心理支持。

▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

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