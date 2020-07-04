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感謝台南勞工堅持崗位拼經濟　黃偉哲出席表揚活動致敬

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▲台南市勞動節第2場次表揚大會，台南市長黃偉哲出席頒獎，為當選的模範勞工獻上祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞動節第2場次表揚大會，台南市長黃偉哲出席頒獎，為當選的模範勞工獻上祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020年五一勞動節第2場次表揚大會，4日於關子嶺勞工育樂中心舉行，台南市長黃偉哲出席頒獎，為當選的模範勞工獻上最真摯的祝賀。

黃偉哲市長表示，勞工是全國經濟發展的基石，感謝所有勞工在新冠肺炎期間，堅守崗位，努力為國家社會打拼，目前疫情走入下半場，但南市府會持續提供相關措施，照顧勞工朋友，確保勞工權益不受疫情影響。

▲台南市勞動節第2場次表揚大會，台南市長黃偉哲出席頒獎，為當選的模範勞工獻上祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，目前台灣尚無出現新冠肺炎本土案例，在經濟方面，除了旅遊運輸業之外，其他部份也沒有受到重大傷害，能有這樣的防疫成果得來不易，首要感謝各位勞工朋友堅守工作崗位、各司其職，努力拼經濟，守住台灣。

▲台南市勞動節第2場次表揚大會，台南市長黃偉哲出席頒獎，為當選的模範勞工獻上祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也提及，因為疫情，也有勞工的生計受到影響。目前，各類紓困補助陸續到位，在振興三倍券方面，台南日前也宣布加碼抽房子、車子，以慰勞各行各業的艱辛。市長強調，在疫情解除前，政府將全力照顧勞工，不讓大家的權益受影響。

▲台南市勞動節第2場次表揚大會，台南市長黃偉哲出席頒獎，為當選的模範勞工獻上祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）
今日表揚大會，共計表揚218名模範勞工，28個勞資關係和諧優良事業單位，21個簽訂團體協約單位，15個身心障礙者職場楷模，以及8個進用身心障礙者績優單位，1個超額進用身心障礙者績優企業，台南市議員蔡育輝、沈家鳯親自與會，到場為得獎者致上敬賀之意。

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