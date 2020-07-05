櫃台等結帳…屁股突然一陣熱！新北女慘遭超商色店長「下體猛頂臀」

▲新北八里區一便利商店店長，趁女顧客等待結帳之際，從背後強行環抱猥褻。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／新北報導

新北市八里區某超商男店長，2019年2月間趁女顧客在櫃檯結帳時，從後方強行熊抱，並以下體猥褻她屁股。女顧客遭侵犯後嚇得急報警，近日判決出爐，男店長被依犯強制猥褻罪處有期徒刑6月，緩刑2年，但緩刑期間須付保護管束。

在新北市八里區某萊爾富擔任店長的陳姓男子，2019年2月間見一女子入店消費時，竟興起色念，趁她在櫃台等待結帳之際，從後方強行環抱，同時不斷用自己下體去頂撞女子臀部，以強暴方式猥褻。女子突遭侵犯當下，嚇得瘋狂反抗、掙脫，並於回家後馬上跟家人哭訴，在媽媽陪同下前往蘆洲分局報案，陳男因此被移送法辦。

▲女顧客在等待結帳之際，遭超商店長從背後以下體猛撞臀部。（圖／翻攝Google map）

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士林地院審理時陳男坦承犯行，法官認為，陳男僅為滿足一時私慾就以強暴方式猥褻，造成女子身心受創，但考量他過去無前科，犯後態度良好，目前也已與受害人達成和解，支付完全數賠償金，審結依強制猥褻罪判處他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，並予以緩刑2年。全案仍可上訴。

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