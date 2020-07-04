▲ 30年磨出新北好筍，深坑女筍黃鈺筑退群雄勇奪冠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

目前正值新北健康三寶綠竹筍產季，新北市政府與產區農會在臺北市希望廣場辦理展售會，4日上午舉辦2020新北筍王爭霸戰的頒獎典禮。今年首度由深坑區農友奪冠，而且是繼2019年三峽區吳鑲庭後再次由女性筍農黃鈺筑掄元獲得新北筍王殊榮。

新北筍王黃鈺筑女士是深坑區的產銷班員，她和先生黃勢棠兩人共同打拼綠竹筍產業，經營的農園正好橫跨深坑及木柵兩區，他們所出產高品質的綠竹筍，不論是在深坑或木柵兩地皆是比賽獲獎常客，產品也受到雙北消費者的喜愛。

黃鈺筑表示，他們堅持採友善耕作農法、人工除草，不用殺草劑以保持土壤結構和微生物相，肥料則多以豆餅肥和有機粒肥為基底，以增加竹筍甜度，兩夫妻種綠竹筍將近30年了，今年終於為深坑區拿下新北筍王寶座，但兩夫妻並不以此自滿，會繼續努力提供消費者更優質的綠竹筍。

▲ 新北深坑女筍黃鈺筑退群雄獲得新北筍王殊榮。

副市長吳明機表示，因應後疫情時代的經濟振興，今年新北健康三寶綠竹筍以「信心經濟 新北好筍（順）」為題， 除了維持新北綠竹筍產業的穩定，也能活絡周邊相關產業如飯店、商圈、老街、電商平台等。

為期兩天的展售會，民眾可以買到新北各產區筍王早上現採「尚青」的綠竹筍，另外會場還有美味綠竹筍的品嘗、趣味遊戲及精彩的表演節目，活動內容十分豐富，邀請大家利用週休二日來希望廣場走走！

農業局表示，「新北健康三寶」首波主角「綠竹筍」主要產季為6-9月，現在正是品嚐綠竹筍的最佳時節，除了可洽詢各產區農會外，今年也整合相關電商平台推出「新北綠竹筍e易購」網址：https://reurl.cc/R48z2g，讓大家用指尖消費就能吃到新北好筍。

▲ 新北高學歷綠竹筍博士吳國池，蟬聯勇奪「北區筍王」殊榮。

農業局也與各產區商圈的29家餐廳業者合作「來去新北找好筍」活動，推出全國首創的綠竹筍消費券，7月1日起消費滿1千元就送1張100元消費券，不得抵當次消費，7月31日前到指定合作餐廳消費都能抵用，數量有限，要搶要快。

還有與飯店業者合作，淡水福容飯店選用本屆筍王種植的綠竹筍，推出筍王創意套餐，包含「胡麻綠筍雙味拼」、「烏香辣味海膽焗鮮筍」等多道佳餚，請於三天前預訂，限量100套，售完為止！Mega50望月樓則推出「新北冠軍綠竹筍美饌」，技藝精湛的主廚巧妙設計了「竹筍堅果炒伊比利豬冷盤」、「海膽醬焗烤冠軍筍」等料理還有造型港點；7月15日開始，望月樓再配合三倍券加碼，每千元可抵消費1100元。

另外，農業局也與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房−新北採筍一日遊」活動，帶民眾深入產區體驗採筍的樂趣，還能在田間烹煮美味的料理，並且順遊周邊不同的景點。相關資訊可上：https://ntpc-bambooshoot.com.tw/查詢。

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