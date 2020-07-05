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新莊運動公園停車場施工挖斷電路　園區步道照明全力搶修中

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▲ 新莊運動公園停車場施工挖斷電路 園區步道照明全力搶修中。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新莊運動公園停車場施工挖斷電路，園區步道照明全力搶修中。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

前瞻計畫核定的新莊運動公園地下停車場新建工程正在進行管線遷移等前置作業施工，施工單位4日上午11時不慎拉斷園區人行步道路燈照明電路，新北市政府交通局表示，已要求承包廠商緊急搶修，預估修復完成約需3天，因此將先採取緊急臨時夜間照明，並加派保全人員園區夜間巡邏，以確保民眾安全。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，新莊運動公園地下停車場統包工程預算為9 億 153 萬元，其中前瞻計畫補助 3 億 3717 萬餘元，基地位於新莊運動公園林蔭大道，規劃地下3層樓，未來可提供汽車停車位 636 個、機車停車位140 個，預計111 年 2 月完工。

吳政諺表示，新莊運動公園地下停車場工程目前正進行工區既有地下管線遷移作業，因地下管線錯綜複雜，今天上午11時許，機具施工時不慎拉斷運動園區人行步道路燈照明電路，交通局獲報後立即召開緊急應變會議，要求承包廠商全力搶修，初步評估修復完成需3天左右時間。

吳政諺指出，園區內棒球場、田徑場、籃球館及網球場等場館供電不受影響，但為確保民眾夜間在園區活動的安全，已要求廠商架設臨時照明設備，以提供園區人行步道夜間照明，同時要求加派保全人員實施園區夜間巡邏，造成不便，也請民眾見諒。

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