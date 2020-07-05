謝謝大家相陪淚送「阿母」　鄭文燦貼文：每一份關懷，都溫暖了我們的心情　

▲總統蔡英文出席鄭母告別式致哀！（圖／龍巖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

看到來自各方的數萬民眾相陪、淚送「阿母」走完人生最後一程，桃園市長鄭文燦5日於臉書發文，感謝4日出席母親告別式的所有關心、慰問的各界好友，表示每一份關懷，都溫暖了他及摯愛家人的心；網友也紛紛留言：「市長節哀，您是母親的驕傲！」、「感念市長的付出才有現在的桃園！」…請鄭市長多保重。

▲鄭文燦謝謝大家相陪淚送「阿母」。（圖／記者楊淑媛翻攝）

鄭文燦5日一早，一如日常行程滿滿，上午出席於文化局舉辦的《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》活動，臉書也發文感謝4日出席母親告別式的所有關心、慰問的各界好友。鄭說，對母親思念，難以言喻，所有度過美好的時光，所有走過艱辛的生活，都將永遠留在我的心中。母親慈祥的聲音以及仔細的叮嚀，在我的生活與工作中，也將成為自然組成的一部分。

▲數萬民眾參加鄭母告別式。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭並PO出訃告的千字追思文，表達對最敬愛母親的感恩；文末感傷道「阿母」，您沒有遠離，我們永遠思念您！網友也紛紛留言「市長您是最好的兒子！也是最好的市長！鄭媽媽永遠以您榮！她帶著您的榮耀到更好的地方了，請、請市長節哀保重」、「看完落淚了，與市長的童年及母親的堅忍，好相似。」、「在那個年代，窮到開學就要去地方士紳家借錢～母親一生，生育養子女，協佐家庭，實在不容易…」、「昨日去會埸看見燦哥！心疼但邱媽回天家做仙！可以跟鄭爸爸說你是一個優秀的兒子，是我們桃園的福氣！」

▲數萬民眾參加鄭母告別式。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回於5月30日辭世，家屬按照其生前遺願、7月4日上午「在八德家鄉告別」；數萬民眾感念鄭市長多年來，勤走基層、認真推動市政的精神，從各方前往式場相陪鄭市長一起送「阿母」人生最後一程。

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