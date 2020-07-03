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鄭文燦母親7/4告別式　治喪委員會：記得戴口罩並搭大眾交通

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▲鄭文燦母親7/4告別式，進行交管。

▲鄭文燦母親7/4告別式，進行交管道路。（圖／治喪委員會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回辭世，家屬按照其生前遺願、7月4日上午10點「在八德家鄉告別」。儘管疫情趨緩，治喪委員會籲請參加告別式的各方親朋好友，記得戴口罩，當天式場會進行交通疏導措施，建議擬參加公祭的民眾，利用大眾交通運輸工具或採共乘方式前往，避免車流壅塞或不易停車。

據了解，鄭文燦市長的母親鄭邱碧回5月30日辭世，享壽85歲，6月2日起於蘆竹區龍巖會館設置的靈堂，開放各界弔唁迄7月3日；此期間前往弔唁的各界人士逾萬人，皆因感謝文燦市長上任以來，一天當三天用，勤走基層，近年來桃園各項重大建設相繼施展開來，因此，紛紛前往靈堂向「桃園人的母親」鄭母致哀。

▲鄭文燦母親7/4告別式，進行交管。

鄭母7月4日上午10點在八德區和平路276巷與重慶街198巷口的空地舉行告別式；據悉，蔡英文總統、副總統賴清德及政府相關部會首長，以及工商業界人士和桃園各級民代、地方單位社團將前往式場致哀。警方表示，考量式場周邊道路狹小，將採交通疏導措施，家屬感謝各界關懷，也對喪儀期間造成民眾不便表達歉意。

警方指出，7月4日上午9點至下午2點，將在告別式會場周邊的重慶街、和平路276巷、指玄街、榮興路等限制單向通行，請用路人配合疏導通行，建議有意參加公祭的民眾，利用大眾交通運輸工具或採共乘方式前往，避免車流壅塞或不易停車。

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