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「伊親像阮厝邊吔囝仔」數萬民眾陪文燦　淚送「阿母」人生最後一程

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▲數萬民眾，陪文燦市長淚送「阿母」人生最後一程。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回告別式場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「雖然堵車塞了很久很久，但我和許多前來參加的弔唁民眾一樣，一定要來陪文燦市長送『阿母』人生的最後一程…」很多參加告別式的民眾這麼說。桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回辭世，家屬按照其生前遺願、4日上午「在八德家鄉告別」；數萬民眾感念鄭文燦多年來，勤走基層、認真推動市政的精神，從各方前往式場要陪鄭文燦，一起送「阿母」人生最後一程。

前桃園縣議員江永忠目前是生香文教關懷協會創會長，他說，生香推動弱勢孩童的才藝課程10多年，文燦市長是協會的贊助會員，長年支持會務推動，不遺餘力；前桃園縣長徐鴻志是國民黨籍，前些年過世，鄭市長擔任徐老縣長治喪主委，讓徐老縣長走的很熱鬧和溫馨，老一輩的地方政壇人士，對於現今人走茶涼的年代，看在眼裡感觸很深！▲數萬民眾，陪文燦市長淚送「阿母」人生最後一程。（圖／記者楊淑媛攝）

▲國民黨前黨主席朱立倫到場致哀。（圖／記者楊淑媛攝）

「人在做，不只天在看，還有人在看！」大園區田心里里長黃興隆說，參與地方大小選舉近40多，沒看過桃園政壇有一位記憶力強、組織力佳，而且還善於用人的地方首長。黃興隆過去是深藍，他說，鄭只有跟他見過二次面，就可以喊出他的姓和名，這種親切讓您感受到「原來，我在他心中有一席之位」！不只可以喊出13區里長名，各區守望相助隊、社團領導人…鄭也都能叫出對方名字。超強的記憶力和長年和基層的互動力，被喻為「鋼鐵市長」不為過。▲數萬民眾，陪文燦市長淚送「阿母」人生最後一程。（圖／記者楊淑媛攝）

▲各界致贈鮮花，人數實在太多，要一整面牆才容納得下名單。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園農田水利由會長黃金春帶領多名會務委員出席公祭，會務委員許忠興和鄭市長相識多年，他說，年輕的鄭市長讓他最敬佩的是，緃然是顏色不同、理念不同，協調大小事「從不口出惡言」，深信能夠藍綠和諧的民進黨菁英，只有鄭一人。

▲數萬民眾，陪文燦市長淚送「阿母」人生最後一程。（圖／記者楊淑媛攝）

▲數萬民眾陪鄭市長淚送「阿母」人生最後一程。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市第二屆青年諮詢委員楊禮琳、簡智宇等多名年輕朋友，感謝鄭市長首創青詔委，讓更多年輕朋友認識桃園並發揮所學，服務桃園。據了解，鄭市長的母親鄭邱碧回5月30日辭世，享壽85歲，6月2日起於蘆竹區龍巖會館設置的靈堂，開放各界弔唁迄7月3日；此期間前往弔唁的各界人士逾萬人。

而7月4日告別式當天，民進黨前黨主席許信良、國民黨前黨主席朱立倫、國民黨昔日大老劉泰英、企業大老郭台銘…也都是走一段路才到會場，還有太多的地方社團、新住民團體、里長等數百個單位團體、數萬人參加鄭母的告別式，以示感念及肯定鄭市長長年對社會、對地方的付出。

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