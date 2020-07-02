鄭文燦母親7/4告別式　千字文追思母恩牢記叮嚀「做一個好市長」

▲鄭文燦母親7/4日告別式，訃告發千字文追思母恩，牢記叮嚀「做一個好市長」。（圖／翻攝自訃告）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回辭世，7月4日將於八德故鄉舉行告別式，市長鄭文燦於訃告發文，以「給天上的阿母」追思母親一生為家庭、為子女無私的付出，感念阿母與7位子女的家永遠連在一起，無數的親情互動，是身為子女們的福氣，永遠牢記阿母生前的叮嚀「看他天天做一個好市長」。

鄭母育有７名子女，訃告中，鄭文燦的兄姐弟們也發文對母親的追思，鄭在訃告追思文指出，「阿母出生在八德茄苳溪地區的瓦厝邱家，兩歲就被抱到鄭家，與阿爸生活，結褵超過70年，寫下人生的悲歡戲曲。」、「少女的時代，阿母就在桃園大秦紡織廠當女工，貼補家用，工作之餘，不管是農事或家務，阿母永遠是那個最肯吃苦的無聲媳婦…」。

鄭文燦與阿母的感情很好，想起兒時陪伴阿母去社區賣菜，換取學校營養午餐的費用，想起家中米缸沒米時，陪阿母去鄰居家賖借的場景，貧窮家庭充滿真實的親情，讓他有不同的生命經驗，走上不一樣的人生，更從阿母身上學到了耐操的本領，無論遇到什麼困難，都能勇於面對。

▲鄭文燦母親鄭邱碧回靈堂開放以來，萬名市民陸續前往弔唁。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦憶起15歲那年，他隻身北上就讀高中，大學時代受到時代氛圍的感動，選擇從台大電機系，轉學到社會系，放棄了平坦的人生道路，感謝阿母在第一時間，無法了解什麼是社會學時，就包容他充滿風險的決定；30歲返鄉參選桃園縣議員，以第一高票當選自此踏上政治這條路，而他擔任公職後，阿母並沒沒有改變原來的生活，對鄉親友善親切，人情義理，是非對錯，阿母都有一把尺…

由於，鄭父過世多年，鄭文燦追思文中說：「阿母常說，阿爸沒有機會看到我擔任市長，她心裡是非常感傷的，因此她要代表阿爸，看到我天天做一個好市長。」

鄭文燦的母親鄭邱碧回5月30日辭世，享壽85歲，6月2日起於蘆竹區龍巖會館設置的靈堂，開放各界弔唁迄7月3日；此期間前往弔唁的各界人士達萬人，皆因感謝阿燦市長上任以來，一天當三天用，勤走基層，近年來桃園各項重大建設相繼施展開來，因此，紛紛前往靈堂向「桃園人的母親」鄭母致哀。

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