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鄭文燦母親告別式！政商高層到場弔唁　他千字文淚憶：阿母要我做個好市長

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▲▼鄭文燦母親告別式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦母親今舉行告別式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回辭世，家屬按照其生前遺願，4日上午10點「在八德家鄉告別」。4日一早，蔡英文總統與府院高官，以及東森集團總裁王令麟等政商重量級人士都前來致意，陪同鄭文燦送鄭邱碧回走完人生的最後一段路。

鄭母育有7名子女，一生為家奉獻，而她於5月30日辭世，享壽85歲，讓7名子女相當不捨。對此，鄭母的訃告中，鄭文燦及兄姐弟們也發文對母親的追思，其中鄭文燦更寫下千字文追憶母親。

▲▼鄭文燦之母公祭，蔡英文到場。（圖／記者楊詩益攝）

▲鄭文燦母親告別式，總統蔡英文到場。（圖／記者楊詩益攝）

鄭文燦表示，阿母出生在八德茄苳溪地區的瓦厝邱家，兩歲就被抱到鄭家，與阿爸生活，結褵超過70年，寫下人生的悲歡戲曲。大學時代受到時代氛圍的感動，選擇從台大電機系，轉學到社會系，放棄了平坦的人生道路，感謝阿母在第一時間，無法了解什麼是社會學時，就包容他充滿風險的決定。

▲▼總裁率隊前往鄭文燦之母公祭。（圖／記者楊詩益攝）

▲東森集團總裁王令麟也率主管前往鄭文燦之母公祭。（圖／記者楊詩益攝）

鄭文燦指出，鄭母心中一直有個遺憾，「阿母常說，阿爸沒有機會看到我擔任市長，她心裡是非常感傷的，因此她要代表阿爸，看到我天天做一個好市長。」這篇千字訃告裡頭充滿了鄭文燦對母親的愛，也不難看出母子兩人的好感情，字字句句也格外令人動容。

鄭母告別式4日上午舉行，現場氣氛肅穆，除了總統蔡英文、副總統賴清德等府院高官外，東森集團總裁王令麟等商家重量級人士也都到場致意，現場弔唁登記人數更多達萬人，而鄭文燦忍著情緒一一向前來的眾人鞠躬答謝，面容相當哀戚。

鄭文燦千字訃告文全文

▲鄭文燦母親7/4日告別式，訃告發千字文追思母恩，牢記叮嚀「做一個好市長」。（圖／翻攝自訃告）

▲鄭文燦母親7/4日告別式，訃告發千字文追思母恩，牢記叮嚀「做一個好市長」。（圖／翻攝自訃告）

▲鄭文燦母親7/4日告別式，訃告發千字文追思母恩，牢記叮嚀「做一個好市長」。（圖／翻攝自訃告）

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