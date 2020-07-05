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暑假去看特暴龍！文物館「塞滿恐龍」玩中學　再衝農場餵小豬、DIY紅龜粿

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▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲文物館有許多恐龍雕像，吸引小朋友目光。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台南報導

暑期將至，由於新冠肺炎於國際仍相對嚴重，因此國旅為一大放風好選擇。高鐵公司規劃暑假親子專案，小朋友除可到文物館看恐龍、了解歷史文物、玩科學，還能到農場與小雞、兔子、小豬玩耍，另外也可手作紅龜粿，搭配高鐵假期專案，交通、住宿每人最少只要三千有找。

高鐵公司因應暑期，推出暑假親子專案，專案包括買一送千、租車搭配等，凡任一選擇該專案中18條指定行程，並於6/1至8/31日出發者，不但可享超低優惠價，每名旅客再加贈高鐵假期自由行千元抵用券一張。

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▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲樹谷生活園區內有許多恐龍化石、歷史文物。（圖／記者李宜秦攝，下同）

位於台南的樹谷生活園區可讓小朋友「穿越時空探索生命與科學的奧秘」，館內設有動物、人類、科學、文明等廳，館外就可看到大大的恐龍雕像，進入館內還可看到特暴龍、長毛象等的化石。

樹谷生活園區除有恐龍、人類化石外，還設有科學文明歷史展覽，走訪藝廊，就可了解人類發展的過程，包括從古至今的稻米、貝類、石器等，各式科學也都以互動式體驗方式呈現，按按螢幕就可了解人體骨骼，轉轉輪盤就可體驗磁力運動，讓小朋友們玩中學、學中玩。

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

在台南山上的仙湖農場，雖路途較遠，但因地勢較高，氣溫相對舒適，農場場區很大，也開放旅客入住，走進農場就可看見許多隻麝香豬、公雞、小雞、兔子、小狗等，樹上還有龍眼，開放旅客自行體驗採龍眼，也可到泳池拍攝網美照打卡。

農場人員也會提供飼料，讓小朋友們體驗餵食小動物的樂趣，只要拿著飼料，小豬、小雞都會靠近，親人的牠們也不會亂叫、亂咬人，十分可愛。

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲仙湖農場相當適合親子旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

除了農場體驗外，到仙湖農場也可手作紅龜粿，事先預約園區人員就會協助準備材料，小朋友們做起來非常簡單，只需要攪拌甜菜粉、揉勻麵粉，不到20分鐘就能完成紅龜粿。爸爸媽媽們也可坐在農場內的座位休息喝咖啡，小朋友們在一旁玩耍，大人們也可好好放鬆。

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵假期,暑假親子專案。（圖／記者李宜秦攝）

▲旅客可在農場內手作紅龜粿、採摘龍眼。（圖／記者李宜秦攝）

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