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共機今年已17度擾台　國防院：中共藉「機」回應台美關係升溫

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▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲共機今年已17度擾台。（資料照／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將在7月13日登場，共機今年迄今已17度現蹤台灣鄰近空域，根據國防安全研究院統計，中共軍機在6月份10次擾台，今年擾台次數已達17次，次數逼近歷年全年最多次數的20次。國防院學者指出，中共藉軍機擾台是在回應美軍軍機活動頻繁及台美關係升溫，並藉此增加台灣的壓力。

中共軍機近期頻侵犯台灣西南空域防空識別區，根據國防部對外發布的公開紀錄，共機今年已17度侵入台灣防空識別區（ADIZ），空軍均依照慣例，除了以廣播告警外，空中偵巡戰機亦全程掌握，並積極驅離應處。

根據國防院最新一期的「國防安全雙週報」，國防院中共政軍所助理研究員洪子傑表示，共機今年擾台17次的作為中，可粗略分為遠海長航訓練、對台恫嚇、向美表達不滿、展現解放軍不受疫情影響等數種可能原因，且這些訊息並非單一，而是同時存在。

洪子傑舉例，共機在2月8日、9日的遠海長航與越過海峽中線，雖主要是針對甫當選副總統的賴清德訪美一事，但也可視為表達解放軍不受新冠肺炎影響，以及對美軍當時在台灣南方空域現蹤的反應，也突顯了中共軍機對台騷擾的行動本身即具高度政治性。

洪子傑指出，影響共機擾台因素有許多種，且各方解讀亦所有差異，但是中共藉共機回應美軍在台灣南方空域軍事存在提升以及台美關係升溫的態勢明顯，而中國大陸國防部與國台辦也數次對此表達不滿，美軍的軍事存在針對共軍的意味濃厚，且對共軍造成壓力。

洪子傑也舉例，4月中旬遼寧號編隊赴南海訓練，在航行往返期間，美軍電偵機、反潛機多次出現在周邊空域，針對共軍意味濃厚。這些美軍軍事存在亦對共軍造成壓力，例如美軍軍機6月26日上午飛越台灣西南海域，不久後共機也隨之現身。

洪子傑分析，共機擾台對台灣最大的威脅在於6月份多次飛入台灣西南空域，並且侵入台灣的航空識別區。由於東沙群島就在台灣防空識別區的西南方，因此推測共機頻繁飛入西南空域，除對我空軍進行壓力測試，也可能對國軍在衛戍東沙島造成壓力。

國家安全所駐研學官阮明傑則表示，共機長航訓練不僅達到軍事訓練目的，更對區域與周遭國家釋出政治與軍事戰略意涵，其遠航訓練已經實現常態化、體系化與實戰化，並貫徹中國國家主席習近平對於「仗在哪裡打，兵就在哪裡練」的實戰化訓練要求。

阮明傑認為，共軍軍機、軍艦經常性的在西太平洋進行訓練，除可了解、適應未來的實戰環境外，強調境外遠距投射作戰能力，也藉由演訓測試我方、美軍與日軍反應、防空能力與監控機制，據以研擬反制策略。

阮明傑分析，中共目前對軍事現代化的目標是形成嚇阻力量，在沿海地區集結大量攻勢和守勢能力，使美軍將來若要進入第一島鏈和台海之間，必須要再 三思考介入後果。

阮明傑說，2020年以來雖新冠肺炎疫情持續升溫，但中共仍透過軍機及軍艦頻繁穿越第一島鏈至西太平洋進行遠海訓練，除可對外展現其持續提升之軍事力量從不間斷外，也可向美國及周邊國家威嚇其「反介入／區域拒止」 的目的與能力。

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