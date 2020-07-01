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傳美軍機今飛越我潛艦魚雷實射演習區　軍方：海空域都在掌握中

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▲美軍1架RC-135U電偵機1日現蹤台灣西南海域。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

▲美軍1架RC-135U電偵機1日現蹤台灣西南海域。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

政治中心／綜合報導

空軍司令部1日上午澄清有媒體昨日報導美軍一架P-8A海神偵察機越過海峽中線一事，「與事實不符」，並強調國軍充分掌握台海周邊海、空域狀況。另外，上午8時30分許，美軍1架RC-135U電偵機現蹤台灣西南海域，傳這架飛機正好「擦過」我海軍潛艦戰隊進行SUT重型魚雷的實彈射擊預演區域的週邊，對此，國防部未有回應，僅強調一切都充分掌握中。

由北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」推特指出，1架RC-135U今1日上午7時許自日本沖繩起飛後往西南飛行，並轉向飛越巴士海峽，並於上午8點半左右來到台灣西南海域，朝中國大陸廣東省的方向前進，而且傳出這架飛機正好「擦過」我海軍潛艦戰隊進行SUT重型魚雷的實彈射擊預演區域的週邊，不過，國防部對這項訊息未做任何回應，僅強調一切都有掌握。

「南海戰略態勢感知計畫」推特（SCS Probing Initiative）6月30日則指出，一架美軍P-8A反潛機從日本厚木基地出發，前往南海執行任務，在進入台灣海峽後，距離中國海岸基準線不到45海里處。有媒體根據航跡研判，該架美軍機一度跨越海峽中線。

對此，空軍司令部今天上午回應表示，報導內容「與事實不符」，否認美軍機P-8A跨過台海中線，進入南海空域，並再次強調對於台海周邊海、空域狀況，國軍運用聯合情監偵作為，均能充分掌握，並適切應處。

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