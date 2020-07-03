已婚空軍班長邀喝酒！女兵「值勤不敢跑」…辦公室遭硬來崩潰：我沒交過男朋友

▲值勤中女兵遭班長性侵，崩潰表示自己沒交過男朋友。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／花蓮報導

花蓮一名已婚的空軍上士班長阿義（化名）以慶祝找到黑盒子為理由，邀約女兵小晴（化名）喝酒，卻趁對方不勝酒力時硬上。小晴因值勤中不敢擅離職守，內心期盼阿義能收手，抵抗後仍遭性侵得逞，最後只好以上廁所為藉口逃離現場。日前二審判決出爐，阿義被依強制性交罪判有期徒刑3年8月，可上訴。

判決指出，阿義原是空軍的上士班長，2018年7月10日深夜11時許他到小晴值勤的分隊辦公室邀約喝酒，孰料，11日凌晨他卻趁小晴不勝酒力時，在辦公室內的休息室內性侵對方。過程中不顧小晴驚喊，「你要幹嘛」、「可以不要這樣子嗎」雙手推拒，仍強硬壓上性侵得逞。

小晴因為顧忌當時還是值勤時間，無法任意離開現場，內心期待阿義能夠知難而退，孰料，卻仍遭對方狼爪襲擊，最後只好假藉要上廁所的名義，也不顧內衣褲、手機、寢室鑰匙還在辦公室內倉皇逃離，天亮後隨即向同單位班長反映，整起事件才因此曝光。

阿義辯稱，事發當天他與小晴一起喝酒，因為要幫小晴按摩，才請對方將衣服脫去，最後2人發生性行為，強調自己沒有強迫小晴，如果她反對可以反抗或尖叫，對面還有其他中心的人員24小時值勤；但小晴證稱，當時阿義用「慶祝找到黑盒子」為由約她喝酒，卻出手侵犯她，她因為對面辦公室值勤人員是男性，又碰上這種情況，讓她很害怕不太敢求救，另外，她透露，自己喜歡女生，從沒有交過男朋友。

法院審理後，認為小凡前後說詞大致一致，除非是親身經歷，不然無法如此詳細描述，且事後罹患創傷後壓力症候群，有自殺傾向，不採信阿義的說詞，依強制性交罪判阿義有期徒刑3年8月；案經上訴，花蓮高分院認為，阿義已婚育有3女，犯後遲遲沒有跟小晴和解，始終否認犯行，仍依強制性交罪判他有期徒刑3年8月，可上訴。

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