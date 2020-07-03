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貴州山區「驚天鳴叫」吸引千人圍觀！網路瘋傳：是龍吟　官方調查出爐

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記者趙蔡州／綜合報導

大陸貴州威寧縣秀水鎮山區近日傳出神秘聲響，當地民眾形容是一種低沉的、類似動物的叫聲，網路瘋傳後甚至一度被比喻為「龍吟」，每天吸引了數千人前往圍觀。對此，貴州省野生動植物管理站站長冉景丞與多名專家到場調查後表示，聲源初步認定是黃腳三趾鶉發出的。

▲▼官宣！鳥類專家確認，威寧秀水不明聲源系黃腳三趾鶉發出。（圖／翻攝自秒拍）

▲貴州山區狂傳神秘聲響，官方出面說話了。（圖／翻攝自秒拍）

根據大陸《澎湃新聞》報導，威寧縣秀水鎮某處山區一塊田地近日發出不明聲響，消息傳開後引發廣大網友熱議，甚至有人把到場參觀的影片，故意加上與不明聲源不符的聲音，讓該聲響一度被網友比喻為「龍吟」，每天吸引了數千人前往圍觀，讓當地政府不得不出面勸民眾離開。

據悉，距離威寧縣49公里遠的赫章縣2日曾發生規模4.5地震，因此有網友懷疑聲源是否與地質活動有關，但這一類說法日前已被大陸地質專家否認。

▲▼官宣！鳥類專家確認，威寧秀水不明聲源系黃腳三趾鶉發出。（圖／翻攝自秒拍）

▲威寧縣政府邀請專家到場調查。（圖／翻攝自秒拍）

為了闢謠，威寧縣政府邀請了大陸國務院特殊津貼專家、人與生物圈中國國家委員會委員、貴州省野生動植物管理站站長冉景丞親赴現場調查，根據當地民眾現場拍下的畫面、目擊者描述、現場不明聲源採樣等比對，聲源初步認定是黃腳三趾鶉發出的。

另據《環球網》指出，黃腳三趾鶉是一種小型鳥類，外形與鵪鶉相似，在貴州屬於夏季候鳥，繁育時期啼叫時聲音悠長沉悶、類似牛叫聲，在大陸許多地區均能看見其蹤跡，而貴州省是主要的分佈區之一。

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