業績太差要「生吃蚯蚓」...貴州老闆惡行曝光　員工淚訴：我的胃在翻滾

▲貴州一間公司處罰員工生吃蚯蚓、泥鰍。（圖／翻攝貴州晚報）

記者曾俊豪／綜合報導

貴州一間裝潢公司為了懲罰員工業績不達標，竟然要求他們生吃蚯蚓、活吞泥鰍，整個過程被員工拍下投訴媒體。根據曝光的對話，一名員工在微信上表示，「味道還回味著」、「我的胃在翻滾」，不過，當地媒體向公司負責人查證，卻得到「員工拿公司的錢，去投訴公司的回應，表示將對曝光內容的員工提告。

《貴州晚報》報導，這起事件發生在5月25日，這間叫做 「畢節三禾品味裝飾」的公司，內部有一張處罰清單，用來「激勵」員工奮發向上。根據處罰清單來看，裡面有有吃蚯蚓、泥鰍等各種處罰方式，一開始，員工以為老闆只是開玩笑，沒想到25日當天晚上，公司召集所有人，表示要來真的。

根據曝光的影片，由於生吃蚯蚓跟泥鰍實在太噁心，公司其中一名負責人還「身先士卒」，向大家示範怎麼吃才能吞下去。一名員工受訪時提到，「現場真的有人吞下去，直接用紙包著吞，我沒有吞也沒有吃， 看到這個我腿都是軟的，因為醫生說寄生蟲這個已經是傳的沸沸揚揚的， 我真的很怕出事情。」

▲▼公司處罰內容玲瑯滿目，甚至有員工說味道還回味著。（圖／翻攝貴州晚報）

報導提到，這間公司對員工的處罰一開始只是深蹲、吃生雞蛋之類，沒想到發展成吃蚯蚓、泥鰍的方式。儘管該公司規定，不吃蚯蚓可以罰款500元，再請全公司員工吃早餐的方式代替，不過， 即使員工同意罰款，也不能直接繳錢，而是要通過給公司打借據的方式完成罰款。

讓外界訝異的是，消息曝光後，當地媒體向公司負責人求證，得到的回應竟是，「員工拿著公司的錢，去投訴公司」，因此公司將會對這名員工採取法律行動。

貴州畢節市律師協會副會長姜楨祥則表示，如果該公司確實存在違背員工意願，讓員工生吃泥鰍、蚯蚓等行為，該行為就屬於對員工的體罰， 據《勞動合同法》第八十八條和《勞動法》第九十六的規定，應當對相關責任人員給予行政處罰。

▲該公司一位主管還親自示範「正確吃法」。（圖／翻攝貴州晚報）