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兒子面前媽遭滅火器爆頭慘死　「凶手只有10歲」爸媽被判罰325萬元

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▲▼滅火器。（圖／達志影像／示意圖）

▲10歲男童把樓梯間的滅火器給扔下樓造成命案。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

貴州省貴陽市一名女子與兒子在社區曬洋芋片時，慘遭從天而降的滅火器砸中，當場爆頭身亡，後來發現凶手竟然是一名10歲男童，他因為家中沒人，便自己拿滅火器往樓下丟。本案判決結果近來出爐，男童父母一審被判賠人民幣78萬元（約台幣325萬元）。

《澎湃新聞》報導，這起事件發生在2019年7月2日下午4時51分，被告王姓男童當天放學後回到舅舅位於貴陽市南明區的社區中，由於發現家中沒有大人，便自己跑到7樓樓梯間玩耍，後來將2個滅火器放在窗台處並推落下樓，第1瓶滅火器沒砸中人，第2瓶卻剛好砸到人在樓下曬洋芋片的39歲袁姓女子。

袁女頭部直接遭滅火器砸中，當場頭破血流昏倒在地，恐怖景象嚇壞當時人在附近玩耍的孩童，後來送醫搶救無效身亡。貴州省高院本月16日公布判決結果，被告人父母需在判決生效後5日內，賠償受害人人民幣784,520.5元，社區物業公司也須承擔責任，賠償人民幣49,226元（約台幣20萬元）。不過許多網友認為只是罰錢無法讓孩童體認到錯誤，未成年者也應該要嚴查嚴懲。

▼在樓下的女子剛好被滅火器砸中身亡。（圖／翻攝自澎湃新聞

兒子面前媽遭滅火器爆頭慘死　「凶手只有10歲」爸媽被判罰325萬元。（圖／翻攝自澎湃新聞）

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