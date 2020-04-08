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欠3萬多元！22歲女被性侵推下河成浮屍3個月　嫌「約吃火鍋」犯案手法曝

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欠3萬多元！22歲女被性侵推下河溺斃　債主「約吃火鍋」犯案手法曝光。（圖／翻攝《引力播》）

▲死者身高164公分，長髮紮辮子，身著黑色羽絨服和牛仔褲，腳穿白底黑面板鞋。（圖／翻攝《引力播》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省蘇州市張家港市發現一名22歲女浮屍，警方調查，原來死者積欠人民幣（下同）8000餘元（約新台幣3.4萬元），遭到男債主盯上。債主以請吃火鍋約出對方，沒想到竟先性侵，還殘忍將對方推下池塘溺斃，3個月後浮屍才被發現。警方抓人時怕打草驚蛇，以防疫量體溫為由，因此逮到嫌犯。

《蘇州新聞網》報導，2月24日下午2時左右，張家港市公安局110指揮中心接到報警，報警人稱在塘橋鎮何橋村十字港第四組友誼橋東側一處面積不大的死水河中，發現浮屍。

警方隨即開展打撈和現場勘驗工作，確定死者為女性，身高164公分，長髮紮辮子，身著黑色羽絨服和牛仔褲，腳穿白底黑面板鞋。雖屍體已高度腐敗，但經法醫勘驗發現，死者曾做過開顱手術，左腳跛行，年齡在14至25歲之間。不僅如此，法醫還發現死者生前頸部遭受過外力作用，有被侵害跡象，致死原因為溺水。

欠3萬多元！22歲女被性侵推下河溺斃　債主「約吃火鍋」犯案手法曝光。（圖／翻攝《引力播》）

▲▼浮屍所在的河塘地處偏僻，平日鮮有人踏足。（圖／翻攝《引力播》）

欠3萬多元！22歲女被性侵推下河溺斃　債主「約吃火鍋」犯案手法曝光。（圖／翻攝《引力播》）

浮屍所在的河塘地處偏僻，平日鮮有人踏足，河塘附近住著一戶人家。據這戶居民透露，平日幾乎走不到河邊，1月初曾看到河內有漂浮物，當時以為是垃圾沒有在意。

在對張家港市周邊縣市的失蹤人員展開篩查後，民警鎖定死者與江陰市顧山鎮顧北村的22歲走失女子吳某情況吻合。2月25日晚間，民警連夜趕赴吳家，據查，吳某於2019年11月26日外出後失蹤，家人描述其體貌特徵及失蹤時的穿著與死者高度相似。經現場提取生物樣本比對，證實死者就是吳某。

據吳家人反映，左腿有殘疾的吳某曾接受過開顱手術，雖然語言和行動有些遲緩，但並不影響日常生活，生前她在江陰市某工廠擔任工友。

▼死者穿的鞋子。（圖／翻攝《引力播》）

欠3萬多元！22歲女被性侵推下河溺斃　債主「約吃火鍋」犯案手法曝光。（圖／翻攝《引力播》）

警方圍繞吳某的社會關係發現，她失蹤當天曾與陳某結伴外出，兩人的目的地正是與江陰相鄰的張家港市；而當天晚些時候，陳某隻身一人回到江陰。警方判斷陳有重大作案嫌疑，經查，35歲的陳某是貴州人，早在1月10日就已離開工廠返回老家。

2月26日晚間，張家港警方火速成立抓捕組連夜趕往貴州，在當地公安機關協助下，次日中午抵達陳某的老家——鎮寧布依族苗族自治縣募役鄉。警方考慮到村里突然出現陌生人可能會打草驚蛇，專案組決定借用防疫之名進入村莊。

當天，專案組接到線索稱陳某將前往親戚家中聚餐。民警隨即趕到，但在現場20多人中不見陳某，為抓捕順利進行，民警放出風聲，稱為了防疫需要，要求與聚餐者有過接觸史的人員都要接受體溫檢測。2月27日晚10時30分，接到親戚通知趕到衛生院的陳某，被蹲守在此的民警擒獲，審訊中，他對殺害吳某的犯罪事實供認不諱。

陳某供稱，他與吳某在工廠相識，關係比較密切，期間，多次將共計8000餘元的錢款借給她，但對方一直沒有還款的意思。2019年11月26日，他以請吃火鍋為由約出對方，兩人共騎電動自行車從江陰行至張家港，在將她帶到塘橋鎮一處偏僻河塘邊後，稱因討要欠款未果便性侵對方，事後更殘忍地將人拋下河塘溺斃。警方將嫌犯押解回蘇州，因涉嫌故意殺人刑事拘留。

▼陳嫌以請吃火鍋為由約出對方。（圖／翻攝《引力播》）

欠3萬多元！22歲女被性侵推下河溺斃　債主「約吃火鍋」犯案手法曝光。（圖／翻攝《引力播》）

欠3萬多元！22歲女被性侵推下河溺斃　債主「約吃火鍋」犯案手法曝光。（圖／翻攝《引力播》）

▲▼警方在死者的家鄉逮到人。（圖／翻攝《引力播》）

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