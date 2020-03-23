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1家11口感染全康復！　鄂州爺爺「跪謝送別醫療隊」網淚崩：無以為報

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實習記者陳妙津／綜合報導

隨著湖北鄂州疫情趨緩，各地醫療隊也紛紛返回原本省分。貴州援鄂醫療隊20日完成使命返程途中，卻見一名老人激動跪地，不斷朝著醫護人員們作揖致謝，原來他一家11口都感染新冠肺炎，在貴州醫療隊的精心照護下全部康復，這幕感人的致謝畫面也讓不少市民感動地紅了眼眶。

據《梨視頻》報導，鄂州於20日解禁，貴州援鄂醫療隊也在當日踏上歸途，不少鄂州市民紛紛駐足街道兩旁，自發送別醫療隊，舉著國旗揮舞高聲喊「再見」。

▲▼鄂州爺爺當街下跪送別貴州援鄂醫療隊。（圖／翻攝自微博／鄂州政府網）

▲▼鄂州爺爺當街下跪送別貴州援鄂醫療隊。（圖／翻攝自微博／鄂州政府網）

途中還有名老人激動地下跪感謝，因為他一家11口全確診感染，其中還有3名重症患者，好在貴州醫療隊的用心照顧下全家康復。在車上的醫療隊員也看到了這暖心一幕，表示雖然離得較遠，沒有看清長相，但仍被老人的舉動深深感動了。

網友看了則紛紛表示，「感謝你們，淚目了」、「淳樸的人民，最美的醫生」、「感恩逆行而來，祝福平安凱旋」、「這可能是他想到的最直接的感謝方式」、「致敬所有醫護人員」、「這種浴火重生的心情，理解」、「行此大禮，必有緣由，救命之恩，永不相忘！」、「貴州真的把大部分醫生都派去支援了」。

9批貴州醫療隊自1月27日支援湖北，其中862人在鄂州抗疫，並帶來了2.12萬個醫療口罩，超過貴州庫存量的一半，還帶來全省5台負壓救護車中的兩台。貴州最頂級的醫療團隊則進駐雷山醫院，讓治癒率提高到93%，重症危症病患比例從38.49%下降至12%。

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