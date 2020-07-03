向下扎根！苗栗國中棒球隊刻苦練球　獲體育署撥款500萬建練習場

▲苗栗國中棒球場地簡陋，經縣府透過立委徐志榮向教育部體育署爭取，獲核定500萬元補助，興建練習場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

棒球是我國的國球，苗栗國中為將棒球文化向下扎根、培養棒球人才、積極推動棒球運動，除了向縣政府提出「新建棒球打擊、投捕運動場計劃」，同時也透過立委徐志榮向教育部體育署爭取補助，該計畫總經費高達740萬元，在徐志榮積極爭取下，體育署今日正式核定補助500萬元。

立委徐志榮表示，苗栗國中棒球隊在2012年9月成立，成立8個月後首次參加縣長盃棒球賽就勇奪冠軍、2014第一屆大成盃青少年錦標賽再度奪冠，2018年縣長杯四級（青少棒組）棒球錦標賽冠軍，成績斐然，但苗栗國中的棒球場地卻非常簡陋，球員們練球非常辛苦。

為了讓球隊有更好的練球場地，苗栗國中向縣政府提報「新建棒球打擊、投捕運動場計劃」，並透過立委徐志榮積極向教育部體育署協助爭取補助，經相關會勘後，體育署也在3日核定補助，徐志榮委員第一時間親自向校長及球員們宣佈這個好消息。

徐志榮特別感謝教育部體育署核定補助經費興建棒球場，不僅全面翻新，還增加照明工程、補實夜間比賽照明需求，新球場將能協助培育優質棒球選手，並使球隊能達到預期的訓練目標。徐志榮委員也期許苗栗國中棒球隊能持續在各項比賽拔得頭籌、為校爭光、為縣爭光，未來有一天能為國爭光。

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