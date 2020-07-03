獼猴可愛但危害農作物！架設安全電牧器電圍網　保住90％收成

▲獼猴雖然可愛但是危害農作的事件層出不窮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣獼猴危害農作的事件層出不窮，花蓮縣政府為宣導安全與有效的防治方法，3日及4日兩天共舉辦四場「台灣獼猴危害防治現況暨電圍網推廣說明會」，廣邀深受猴害的農民前來參加。

依據林務局委託東海大學團隊研究顯示，只要施作正確，並安裝合格電牧器，可防止獼猴、山羌及山豬危害農作，且不會有人員觸電的危險，每個月電費不到50元，農作收成可達無動物危害時的9成。

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▲安裝電牧器使用電圍網防止獼猴危害，可不傷害野生動物生命，兼顧農民生計與生態保育。

推廣說明會邀請林務局委託東海大學團隊講師，教導農民如何向公所申請補助，帶領參加者認識台灣獼猴防治現況及觀念，避免使用錯誤的觀念及器材，以及介紹電圍網的架設方法與防治效益，使用正確安全的方式不僅保護農民心血，也能阻擋山豬、山羌等野生動物。



為防止野生動物造成農損，自2019年起花蓮縣府提出「輔導農民以電圍網防治猴害計畫」，補助農民架設電圍網來防止獼猴危害農作，以不傷害野生動物的方式防治危害，兼顧農民生計與生態保育。

農業處長羅文龍指出，種植水果、蔬菜、豆類、薯類或水稻的農民，只要農地面積超過2分地，可到農地所在地公所提出架設電圍網的補助申請，雖然今年的計畫補助名額已額滿，但鼓勵民眾把握機會前來聽講並著手準備申請明年的補助。

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