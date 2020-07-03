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進口量狂飆！「醫用口罩」7/7起納邊境查驗　抽驗4項目不合格就退運

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▲屈臣氏備貨150萬片口罩 示意圖。（圖／記者張毓容攝）

▲醫用口罩示意。（圖／記者劉宜庭攝）

記者嚴云岑／台北報導

全球新冠肺炎疫情病例數破千萬，各國持續投入口罩生產，為避免劣質口罩輸入國內，食藥署今（3）日宣佈，7月7日起將醫用口罩正式納入邊境抽驗，項目包括細菌過濾效率、壓差、次微米過濾效率、呼吸氣阻抗等，未達標者直接退運，讓國人能買得更安心。

食藥署研究員王兆儀表示，因防疫需求，國人對於醫用口罩需求劇增，進口量也大幅成長，今年上半年進口量已突破5400萬片，遠超過去年全年進口量4700萬片。依據今年上半年資料，進口國以中國大陸最多，佔比近7成，其次為菲律賓15%、義大利5.7%。

請繼續往下閱讀...

王兆儀提到，醫用口罩為醫療器材，過去只要申請許可證後檢附檢測報告就可入台，食藥署每2到3年才會進行一次後市場稽查，不合格產品以中國大陸進口為主。

為避免劣質口罩進到國內，食藥署近日修訂「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」，將醫用口罩納入邊境查驗，輸入醫用口罩除須有醫療器材許可證外，尚須符合抽查檢驗規定，依「一般醫用口罩」、「外科手術口罩」、「外科手術D2防塵口罩」不同口罩類別，進行細菌過濾效率、壓差、次微米過濾效率、呼吸氣阻抗等對應檢驗項目。

此外，同報驗義務人、品目、廠牌、產地之醫用口罩，進口的前三批須逐批檢驗，皆合格後採每十批隨機抽一批的抽批檢驗，如抽批檢驗有不合格者，會回到加強管理的逐批檢驗。經檢驗合格的產品，才能通關；檢驗不合格的產品，全數退運，讓國人可以更加安心購買及使用醫用口罩。

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