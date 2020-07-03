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泥流淹沒緬甸玉石場！土石間「堆滿屍袋」至少162亡　還有200人遭埋

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▲▼緬甸北部克欽邦（Kachin）帕坎區（Hpakant）玉石場崩塌，至少162人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸帕坎區玉石場崩塌，造成至少162人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

緬甸北部克欽邦（Kachin）帕坎區（Hpakant）玉石場2日上午發生崩塌，數百名工人當場被泥流掩埋，目前至少已經有162具遺體被找到，可能還有200多人還埋在土石之下，但現階段還無法證實確切人數。

根據《緬甸時報》（Myanmar Times）報導，意外發生在2日上午8時左右，滾滾泥流將數百名正在玉石採集廠工作的勞工掩埋，截至目前找到了162具遺體，54人受傷送醫，依照現場員工數推斷，可能還有200多人埋在土石之下；但現階段各方說法不一，還無法證實確切人數。

▲▼緬甸北部克欽邦（Kachin）帕坎區（Hpakant）玉石場崩塌，至少162人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼救難隊員在土石之間全力尋找生還者。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼緬甸北部克欽邦（Kachin）帕坎區（Hpakant）玉石場崩塌，至少162人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，因為該地區連日大雨，緬甸自然資源和環保部1日正式發佈指令，要求帕坎區的礦場暫停在雨季開採，但當地勞工仍繼續工作。「公民綠色土地組織」主席Ko Naung Latt表示，當地土質非常鬆軟，所以時常發生坍塌事件，每年都有數十人遭到活埋。

▲▼緬甸北部克欽邦（Kachin）帕坎區（Hpakant）玉石場崩塌，至少162人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼目前已找到162具遺體，但還有近200人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼緬甸北部克欽邦（Kachin）帕坎區（Hpakant）玉石場崩塌，至少162人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

帕坎區玉石場位在首都仰光以北950公里處，是全球最大、最賺錢的玉石場，每年產值高達310億美元，不過也時常發生坍塌事故。受害者通常是在這個地區的自由礦工，他們就住在重型機械區或是廢棄礦場邊，哪裡有工作就往哪裡去。2015年的土石流事故，更造成133人死亡，100多人失蹤。

緬甸前總統登盛（Thein Sein）表示，崩塌的地區是由緬甸礦業公司Tagaung負責，該礦區已經開採十多年，土壤已經非常脆弱，經不起地雷引爆或是雨水沖刷。登盛坦言，政府無法在該地區全面執法，因為「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army，KIA）也長年在此活動。

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