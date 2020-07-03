夢到「頭獎數字」醒來真的中1200萬　拾荒男幸運變千萬富翁！

▲男子照著夢中數字買彩券真的中獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

泰國巴吞他尼府一名拾荒男子因為作夢夢到自己中獎，醒來後跑去買了2張和夢中一樣數字的彩券，結果7月得獎結果出爐真的中頭獎，總共獲得泰銖1200萬元（約台幣1135萬元），幸運成為千萬富翁。

當地媒體Sanook報導，來自彭世洛府的55歲男子羅姆桑西亞(Prayom Romsanthia)，平時在巴吞他尼府租屋以拾荒為生，1日興奮來到當地警局備案，說自己中了泰銖1200萬元。

羅姆桑西亞表示，其實這組數字是他之前曾在夢中夢到，然而兌獎時卻因為差了2個數字與獎金擦身而過，不死心再次嘗試看看，沒想到真的幸運中頭獎。現場員警聽聞好消息開心合照，一同慶祝羅姆桑西亞成為千萬富翁。

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