記者丁維瑀/綜合報導

《路透社》報導,緬甸北方一處玉石場今(2)日發生崩塌,該國消防部與資訊部長證實至少50人死亡,當局仍在進行搜救。另據英媒指出,還有超過200人受困。

At least 50 dead in #Myanmar jade mine #landslide, reports AFP news agency quoting fire service pic.twitter.com/Yc1mQC5Q6y