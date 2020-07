影／緬甸土石流「轟隆塵土狂炸」影片曝光　工人狂吼：快跑…100同事全沒了

▲緬甸土石流影片。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

緬甸北方一處玉石礦場2日發生重大土石流災難,目前該國消防部與資訊部最新死傷消息來到100人死亡、10多人受困生死不明,在最新的影片中可以看到土石崩塌一瞬間的情況,塵土灰飛煙滅,現場傳出工人陣陣驚呼。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導,緬甸北部的克欽邦一處玉石礦場傳出土石流,當時所有工人皆在作業狀態,在土石流暫緩之後,救援人員立刻派遣怪手挖掘死者遺體,據悉因近日附近豪雨不斷造成土石鬆軟,才釀成巨大土石流災難。

甫釋出的影片中,可看到土石流爆發當下,巨大塵土揚起,現場傳出陣陣驚呼,速度之快讓人無法反應。緬甸消防局在臉書上提到,在暴雨之後,克欽邦附近的礦場出現土石流,「許多礦工在一瞬間就被泥水淹沒,目前仍在緊急搶救中」。

《BBC》報導中指出,因為緬甸礦業有了中資進駐,近年來相當頻繁開發,加上又為世界最大玉石產地,過去常發生礦場意外,或是人員在採集過程中重傷、身亡等,而這些豐富的天然資源也讓軍方與叛亂分子出現內戰,讓當地平民夾在中間生活受阻。

A jade mine in Hpakant, #Myanmar, collapsed at around 6: 30 a.m. local time on Thursday.



Witness said 33 people died, and 200 others are still buried. pic.twitter.com/UpsTo5U2AX