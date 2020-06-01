鄭文燦母親辭世　蘆竹區龍巖會館靈堂6/2起開放追思

▲鄭文燦母親辭世靈堂於6/2日起開放追思。(圖／翻攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回於5月30日辭世，享壽85歲，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌1日陸續抵蘆竹區龍巖會館靈堂弔唁，鄭文燦和妻子以及他的6名兄姐弟、嫂嫂、弟媳等親自在場，神情哀戚！

▲鄭母靈堂設在蘆竹區龍巖會館。(圖／翻攝)

市府表示，鄭母的靈堂設在蘆竹區龍巖會館(桃園市蘆竹區南山路一段177號)4樓，自6月2日起每日上午8點至下午5點，開放各界追思。告別式訂於7月4日回到故居八德舉行。

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