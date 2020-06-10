獨／送行高雄「施爸爸」！99輛破5億狂爆超跑車隊　全台唯一「黑牛王」現身　

▲高雄地方聞人施憲璋過世，曾經受他幫助的中輟生現在事業有成，找來超跑送行 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市地方聞人施憲璋過世，就在告別式會場來了一長串的超跑車隊，每一台都是3百萬等級起跳，據了解總共有99輛超跑，而其中最吸引目光前導車，一輛黑色被稱為「牛王」的藍寶堅尼LP700-4，光是改裝套件就已經是千萬，一字排開的超跑引擎聲「轟炸」道路，而這一整排加起來市價近5億的超跑車隊，讓不少路人都停下腳步。

10日上午8點左右，高雄市科工館旁的九如路出現了一輛輛的千百萬等級超跑，這是為了要送行地方聞人施憲璋。施在高雄地區慈善界相當熱心，高雄愛心微笑慈善會的理事長黃淑娟到場時表示：「施爸爸算是做人關懷弱勢、照顧弱勢，長期幫忙弱勢，尤其是社會邊緣人需要幫忙的時候，他一定會出錢出力，幫忙到底」。而另外一位曾經接受過他幫助的人說：「他是學校家長會的會長之外，甚至還曾經自售自己的房屋，就是為了要幫助中輟生」。

▲藍寶堅尼大牛LP700-4。（圖／記者吳奕靖攝）

▲藍寶堅尼大牛LP700-4，改裝就要價千萬。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄地方聞人施憲璋過世，曾經受他幫助的中輟生現在事業有成，找來超跑送行 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄地方聞人施憲璋過世，曾經受他幫助的中輟生現在事業有成，找來超跑送行 。（圖／記者吳奕靖攝）

至於為何有99輛超跑，知情人士表示：「就是曾經受過他幫助的中輟生，現在長大了，事業有成，所以為了回報施爸爸，希望他在人生的最後一程能夠風光走，所以才找來99輛的超跑送行」。不過還真的是夠風光，一字排開的超跑，有瑪莎拉蒂、藍寶堅尼、法拉利等等車款，一時間還真的讓高雄市九如路成了超跑展示的臨時會場。

這些超跑當中，最吸睛的是前導車，售價超過2千多萬的藍寶堅尼大牛LP700-4，改裝套件就要價千萬，車主私下透露這台是全台唯一的改裝「黑牛王」，整個流線的車身相當霸氣，也因為這台車身、車價，所以才被選為「前導車」。

▲高雄地方聞人施憲璋過世。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄地方聞人施憲璋過世 。（圖／記者吳奕靖攝）