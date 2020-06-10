獨／全台唯一「千萬改裝黑牛王」後照鏡綁這個！3700萬超跑車主曝送行禁忌

▲全台唯一的藍寶堅尼黑牛王送行，在照後鏡得綁上紅線 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《ETtoday新聞雲》獨家報導《送行高雄「施爸爸」！99輛破5億狂爆超跑車隊 全台唯一「黑牛王」現身》，而記者也實地找到了這輛全台唯一的黑牛王車主邵先生，他表示自己是相挺朋友才把這台鎮店之寶開出來作為送行車隊，他也曝光了超跑當送行車隊，其實有很多禁忌。

這台全台唯一藍寶堅尼LP700-4，光是套件就要千萬，所以被稱為「改裝黑牛王」，這輛超跑是高雄一家知名超跑出租公司的其中一輛「鎮店之寶」，搭上配件之後整台車價為3700萬，而套件的部分是日本的《liberty walk》套件，全球限量50套，全台唯一就是在這台車上，而且還得請原廠技師來裝，這部分還要100萬的費用。

▲全台唯一的藍寶堅尼黑牛王送行，在照後鏡得綁上紅線 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全台唯一的藍寶堅尼黑牛王送行，這組套件就要價千萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全台唯一的藍寶堅尼黑牛王送行，在照後鏡得綁上紅線 。（圖／記者吳奕靖攝）

外觀兇猛的黑牛王，開出去相當有氣勢，所以被當成送行者的前導車，的確是非常風光，不過超跑來喪事場還是有些禁忌，像是在左邊後照鏡會綁上紅帶，據了解是為了要避晦氣，而且告別式結束之後，還得要進到洗車廠洗車，感覺就是「沐浴淨身」洗去晦氣，另外當天開車的人以及車也會到廟裡拜拜，祈求之後行車平安。邵先生說雖然只是一種禁忌傳統，不過開門做生意「寧可信其有」。

▲全台唯一的藍寶堅尼黑牛王送行後，得要洗車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲全台唯一的藍寶堅尼黑牛王送行後，得要洗車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲全台唯一的藍寶堅尼黑牛王送行後，人車都得要到廟裡拜拜。（圖／記者吳奕靖翻攝）