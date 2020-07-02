港國安法效應／台駐港機構職能恐遭限縮　學者籲「這類人」撤離

▲香港七一集會遊行，示威者上街與警方爆發衝突。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

港區《國安法》上路後，非港人、不在港涉法同樣適用，淡江大學陸研所副教授張五岳坦言，我駐港機構服務、聯繫職能上，可能遭到限縮。 台灣國際法學會副秘書長林廷輝進一步表示，台灣長期有派人在港執行國際情資交流工作，屬於「公開的秘密」，這類人員就極有可能觸法，需特別注意安全，或提早撤退。

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》6月30日經中共全國人大表決通過，中共總書記習近平簽署主席令，並在當晚由港府公布實施。

▲陸委會彰顯政府撐香港作為，轄下台港交流辦公室1日揭牌，旨在協助港人、港資來台安置。（圖／記者林敬旻攝）

林廷輝2日接受《ETtoday新聞雲》採訪說，我方駐港人員，主要分兩塊，一塊是以陸委會轄下香港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）為主，或交通部下的台灣觀光協會香港辦事處，雖目前受限兩岸關係，前者處長一直無法前去上任，但以工作性質來看，主要為服務台灣人、經貿交流、文旅推廣，事務人員多有香港工作簽證，「基本上，港府有義務要保護他們」，只要自身言行不越線，就能明哲保身。

但對於「另一類人」，林廷輝說，由於香港的特殊姓，台灣長期有派人在港從事國際社會情資交流工作，遊走邊緣，甚至與香港民主派人士接觸，很可能不小心就觸法，如國家安全概念、間諜問題等，政府應審慎評估，人員也要注意安全，尤其港版國安法提到，港府可請港外專業人士協助，指的就是中共武警系統或國安單位。

淡江大學陸研所副教授、兩岸關係研究中心主任張五岳受訪時進一步分析，國安法上路後，未來將對包含台灣在內的海外駐港機構、團體，與香港政治性團體的接觸都嚴格監管，這將限縮台灣駐港機構的聯繫、服務功能取向，但「會不會撤館、會不會被抓」，目前來看還不至於。

▲兩岸學者張五岳（圖／ET資料照）

張五岳說，北京通過港區《國安法》，一方面在中共2021建黨百年前向內部交代，另一方面旨在對國際社會進行有效嚇阻，而不讓港獨、台獨合流，也在考慮之中，但該法並非是完全針對台獨，因為《中華人民共和國國家安全法》已於2015年頒布、澳門《維護國家安全法》也已在2009年簽署，並不需要再單獨立法來「反分裂。」

對於外界解讀，港區《國安法》擴及全世界，張五岳認為，北京更重視的應為嚇阻作用，北京一直認為「反中亂港」行為，就是因為有國際社會支持，立法斬斷香港政治性團體與境外勢力的金流、人流；但另一方面，卻也可能衝擊香港國際化帶來的好處。

林廷輝提到，立法後，執法方面北京能否落實，仍有待觀察，因為以現行條文來看，「到處都是風險」，汙辱港府、中共的台灣人、海外人士都可能入罪，但可能「直接在香港拘捕境外人士高達百萬人以上嗎？」北京應會以維持香港內部穩定為第一優先，未來是否採取「點對點突破」，視執法落實、國際社會團結程度而定。

對於陸委會輔導的台港策進會，1日揭牌成立「台港服務交流辦公室」，是否影響兩岸關係，成為陸方執法藉口，張五岳說，台灣方面成立辦公室，旨在體現支持香港民主化，以及符合港澳條例第18條的專案援助，因為「以前都是個案處理，現在數量可能會變多」；港版國安法通過後，雖對台港公權力之間交流會有影響，但考量兩岸關係從2016年來就沒和緩過，該辦公室應不至於擴大成為兩岸關係的引爆點。

港區《國安法》36到38條規定，無論該人是否香港居民，是否身在香港，《國安法》同樣適用，29條規定，為境外勢力提供國安情報、接受指使對香港特別行政區或中華人民共和國採取敵對行動、引發憎恨並可能造成嚴重後果，可處以徒刑。

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