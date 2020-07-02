港國安法上路第2天...北韓「支持守護主權」：美帝羞辱中國人民尊嚴！

▲北韓支持中國通過「港版國安法」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

「香港版國安法」於7月1日正式上路。對此，北韓（朝鮮）除了在勞動黨機關報《勞動新聞》報導香港局勢，2日更刊登社論發表看法。北韓在社論中表示，全力支持中國守護國家主權、發展具中國特色的社會主義；同時批判美帝主義壓迫中國主權、挑起紛爭，終將面臨慘敗。

北韓以「壓迫中國的攻勢，無法免於失敗」為題發表社論，認為美國參議院通過《香港自治法案》，是因為美國將發展中的中國，視為挑戰美霸權主義的威脅。北韓表示將全力支持中國人民的鬥爭，「美國不斷壓迫中國，中美關係正持續惡化。其中最嚴重的是，美國將共產黨主導的中國社會主義制度視為獨裁政體。中美關係勢不兩立，最終將擴及至制度之爭。」

北韓補充道，「接受社會主義，是中國人民的選擇，持續固守、並發展社會主義，是中國黨與政府的堅定意志。若只因該國的思想、制度和自己的不同，只因該國欲達成復興民族的目標就全面施予壓迫，是侵害該國自主權的殘暴行為，更侮辱了該國人民的尊嚴。」

北韓最後表達對於中國的支持，「我國人民堅信，中國人民能戰勝所有阻礙，並在具中國特色的社會主義建設道路上，取得巨大成果。我國全面支持中國人民發起鬥爭，堅守中國共產黨的領導體制，並守護社會主義，以達成中華民族的偉大繁榮與復興。」

在制定「香港版國安法」過程中，北韓當局曾數度發表看法，公開支持北京當局，突顯出朝中兩國數十年來不變的血盟關係。與之相比，南韓則擔憂香港高度自治將面臨威脅，而總統文在寅近日更表示，將持續努力扮演媒人角色，在11月美國大選前，修補美朝關係，不諱言朝舉辦第三次美朝領導人峰會的方向邁進。

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