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喊「光復香港」也違反國安法？港人大常委：有問題「日本投降才叫光復」

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲香港示威者經常使用「光復香港，時代革命」標語及口號。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」6月30日生效，港警7月1日逮捕了多名揮舞「港獨旗」的示威者，許多港人也好奇，若只是叫喊「光復香港，時代革命」會否涉及違法。對此，香港全國人大常委譚耀宗認為，「光復」這個字眼有問題，日本投降才是光復，「如果懷疑有問題，就應盡量避免使用。」

譚耀宗在《香港電台》的節目上受訪表示，國安法生效後，7月1日上街的市民人數及暴力程度跟以往差很多，但有人觸犯法例，希望市民不要以身試法，要知道有些事情以前能做，現在不能做了。

▼「港版國安法」通過後，港警設立了全新的「紫色警告旗」。（圖／香港警察）

▲七一銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察）

譚耀宗指出，作為中國人，不應該分裂國家及顛覆國家政權，市民不要再有搞事心態，因為對社會、國家，甚至自己都沒有好處，想著有外國勢力撐腰，利用香港進行顛覆分裂是癡心妄想。

譚耀宗提到，有些人可能不服氣，想要挑戰到底，但未必了解法例內容，「法例生效前已經產生影響力，一些團體紛紛自行結束，甚至表態『金盆洗手』，支持『一國兩制』。」

七一遊行當日有多人因藏有、展示港獨旗被依「港版國安法」逮捕，譚耀宗表示，表面上看是觸犯法例了，但還要調查背後動機及意圖，是否涉及組職策劃，才能決定是否作出檢控，「若沒有足夠證據，警方不會以國安法作出控告。」

此外，示威者經常叫喊的「光復香港，時代革命」口號是否會被解讀成「港獨」，譚耀宗認為，「光復」這個字眼有問題，日本投降才叫光復，「如果懷疑有問題，就應盡量避免使用，因為可能被調查。」

▼香港全國人大常委譚耀宗。（圖／新華社）

▲▼港區全國人大常委譚耀宗。（圖／新華社）

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