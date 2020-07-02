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澳洲積極考慮對香港人「提供避風港」　總理：已準備好支援

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▲▼ 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）證實，澳洲正在積極考慮向港人提供避風港。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

「港版國安法」於1日正式生效，引發國際關注。英國宣布，對於持有英國國民海外護照（BNO）的香港居民及家屬放寬移民及申請公民身份的管道。澳洲政府也於2日表示，正在積極考慮針對港人提供「避風港」。但是，此舉被認為將進一步加劇坎培拉與北京的緊張局勢。

綜合《法新社》、《雪梨晨鋒報》報導，總理莫里森（Scott Morrison）表示，香港情勢「非常令人擔憂」，其政府與英、美、加等盟友立場一致，正在「非常積極地」考慮提案，歡迎香港居民。他被問及是否進一步提供避風港時回答「是的」，「我們認為這一點很重要，與我們的民族身分非常一致，也很符合我們表達的觀點。」

莫里森透露，雖然尚未決定將要如何安排相關事宜，但是內閣很快就會採取行動，澳洲已經「準備好挺身向香港居民提供支援」。

但是，外媒指出，此舉將加劇兩國衝突。澳洲先前批評中國透過經濟強迫、宣傳活動以及華為等科技公司蒐集情報，擴大地緣政治影響力，對此進行反擊，之後又積極呼籲對於新冠病毒起源進行獨立調查。中國也警告學生與旅客不要前往澳洲，施加貿易制裁，並將一名涉嫌販毒的澳籍公民判處死刑。

根據《中央社》，此前一天，英國政府宣布，將對於持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾及家屬放寬簽證權，把現行入境6個月期限延長至5年，也開放香港民眾以便捷的方式申請BNO，人數不設上限。

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