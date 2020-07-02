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港版國安法通過「外資亞洲據點崩盤」　衛報：中國新的控制時代來臨！

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▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

▲港版國安法通過引起國際關注。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

「港版國安法」的通過，讓香港在國際上失去自由、自治、民主的象徵，世界各國高度關注，主要也因許多企業在該處作為銜接亞洲市場的據點與跳板，如今「港版國安法」通過，恐怕將影響許多外國投資、旅客的權益，英媒《衛報》即形容，「該法案通過，象徵了中國新的控制時代來臨」。

根據英國《衛報》報導，1997年香港回歸中國之後，中國政府秉持一國兩制原則，給予香港高度自治權，吸引許多外資進駐作為銜接亞洲的金融貿易據點，隨著「港版國安法」通過，中國政府加強對於香港的國家安全原則，但令人擔憂的是廣泛的定義犯罪，以及可將嫌疑人送往中國進行審判，兩項可能讓原先的旅客、投資者卻步。

面對2019年至今未停息的香港示威，反給予了中國理由「加強管理」，迅速通過港版國安法的進度，可以看出中國政府急欲緩和局面，不顧國際間的勸說呼籲，堅持「通過」並且即刻實施管理。分析報導中也指出，港版國安法擴大了警察的權益，甚至在香港行政長官的批准下，國家安全警察也可以不需搜查令，就可以搜查房屋、電子設備等。

報導中指出，這項法律「適用在所有人身上」，包括香港永久居民與非居民、以及香港以外城市是香港居民等，喬治華盛頓大學法學院教授克拉克（Donald Clarke）表示，「這項法律的表面意思相當明確，它主張對全球所有人的治外法權」。

最後，《衛報》分析也指出，「中國迅速的通過港版國安法，並且執行，也象徵了中國的新的控制時代來臨。」

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