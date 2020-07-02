強生承諾300萬港人移民　英外相坦言「中國可能阻擋」英能做的有限

▲香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

「港版國安法」6月30日晚間生效，英國首相強生（Boris Johnson）隨後表示，將允許300萬香港民眾有機會移居英國，並能於最終申請公民身分。不過英國外交大臣拉布（Dominic Raab）坦承，中國如果試著阻擋港人前往英國，英方很難真正迫使中方。

《衛報》報導，充滿爭議的新國安法通過後，英國政府認為法案違反《中英聯合聲明》，強生表示他將遵守承諾，提供300萬港人定居英國並申請公民身分的機會。不過拉布1日晚間坦言，如果北京想阻擋持有英國國民（海外）護照（BNO）的民眾離開香港，英方能做的很有限。

拉布表示，他仍必須注重現實層面，不想要太天真，英國有其他方式可以說服中國不要完全施行國安法或其他報復行動，「但最終我們必須誠實認知，我們不能強迫中國允許持BNO者前往英國。」

▲「港版國安法」引發抗議。（圖／達志影像／美聯社）



截至2月統計，有約35萬人BNO持有者，香港有約290萬人符合申請資格。被問及英國政府估計多少人會從香港來到英國時，拉布回應很難精準估算，不過他認為只會有一部分人口提出申請。他補充，正與其他國家商討幫助港人的行動。

英國政府表示，這項計畫的細節在未來幾周敲定以前，擁有BNO身分者將有資格前往英國，且不會面臨工資門檻。「港版國安法」已於6月30日晚間生效，港警本月1日以該法進行第一次的逮捕。

中國駐英國大使劉曉明（Liu Xiaoming）1日被英國外交部召見，外交部常務次長麥克唐納（Simon McDonald）告訴對方，實施該法已違背中英聯合聲明。不過，劉曉明隨後則在推特寫道，經過動盪的幾個月，國安法將帶給香港秩序與穩定，並使得經濟回到正軌。

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